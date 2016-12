Wrestling: Masuk wins Joe Beler, Sr. Duals

The Masuk High wrestling defeated defending Class M state champions Foran High, 37-36 on criteria, starting a 5-0 run that ended with the Panthers toppling hosts Jonathan Law, 42-39, to win the Beler Duals team title.

Masuk beat East Lyme, 67-12, to advance to the championship round. There, the Panthers beat Fitch High of Groton, 42-37, and Farmington, 41-33, before taking down the Lawmen in the final.

Mike Fedorko (120), Tore Gambino (126), Kyle Weiss (160) and Rob Krajewski (220) all went 5-0 on the day.

Masuk improved to 7-2 overall.

Pool A

Masuk 37, Foran 36 (Masuk wins on criteria, most matches won)

106 Ryan Jordan (F) forfeit

113 Zach Minch (M) pin Michael Giordano, 4:52

120 Mike Fedorko (M) pin Mike Vanchot, 1:12

126 Tore Gambino (M) dec Will Mauro, 7-6

132 Elijah Moretti (F) pin Antonio DaEira, 3:40

138 Curtis Fedorko (M) pin Billy Panzella, 3:19

145 Ryan Luth (F) pin Jason Lobdell, 1:39

152 Mike Ross (F) pin Brendan Attah, :14

160 Kyle Weiss (M) dec Nolan Bannon, 11-7

170 Rodolfo Mathews (M) pin Colby Stuart, 1:49

182 Qasim Khan (F) pin Austin Pompa, :55

195 Nick Sabalia (F) pin Matt Martino, 1:26

220 Rob Krajewski (M) dec Andre Vella, 6-4

285 Tim Kwochka (M) dec Teddy Deboise, 5-2

Masuk 67, East Lyme 12

120 M Fedorko (M) forfeit

126 Gambino (M) forfeit

132 DaEira (M) forfeit

138 C Fedorko (M) forfeit

145 Lobdell (M) forfeit

152 Attah (M) forfeit

160 Weiss (M) forfeit

170 Mathews (M) J Dampeer, 2:21

182 Pompa (M) dec Flipwitch, 6-2

195 Greg Stewart (EL) pin Martino

220 Krajewski (M) forfeit

285 Kwochka (M) forfeit

106 Aston Fontaine (EL) forfeit

113 Minch (M) forfeit

Championship Pool

Masuk 42, Fitch 37

126 Gambino (M) pin Monsour, 2:39

132 DaEira (M) pin Lambert, :35

138 Robinson (F) dec C Fedorko, 4-0

145 Lobdell (M) pin McDonald, 1:19

152 Trento (F) pin Attah, 2:55

160 Weiss (M) pin Letellier, :28

170 Mathews (M) forfeit

182 Koehler (F) pin Pompa, :35

195 Grover (F) TF Martino, 18-3

220 Krajewski (M) forfeit

285 Berardi (F) pin Kwochka, 4:22

106 Brown (F) forfeit

113 Kosman (F) TF Minch, 18-3

120 M Fedorko (M) pin Ervin, 1:50

Masuk 41, Farmington 33

132 Maschkovich (F) dec DaEira, 7-1

138 C Fedorko (M) dec C Wolkner, 12-6

145 Lobdell (M) MD Cheung, 9-0

152 Lai (F) pin Attah, 4:13

160 Weiss (M) forfeit

170 Mathews (M) pin Klosewski, :47

182 Carlo Zaccagnini (M) forfeit

195 Hudson (F) pin Martino, 2:35

220 Krajewski (M) pin Bartholomay, :30

285 Carter (F) pin Kwochka, 2:02

106 E Wolkner (F) forfeit

113 Minch (M) pin Appel, 1:15

120 M Fedorko (M) MD K Wolkner, 12-3

126 Bulibek (F) pin Gambino, 2:22

Masuk 42, Jonathan Law 39

152 Brennan (JL) pin Attah, :27

160 Weiss (M) pin Gorman, 2:40

170 Mathews (M) pin Spangler, 1:18

182 Egersheim (JL) pin Pompa, 2:16

195 Zaccagnini (M) forfeit

220 Krajewski (M) pin Brocksom, 1:22

285 Furtado (JL) pin Kwochka, 2:15

106 T McCort (JL) forfeit

113 Anderson (JL) dec Minch, 7-6

120 M Fedorko (M) pin DeLorio, 2:10

126 Gambino (M) pin S McCourt, 2:36

132 Rodriguez (JL) pin DaEira, 1:15

138 C Fedorko (M) pin Lawless, 1:00

145 Acorda (JL) pin Lobdell, 4:30