Masuk High School fall honor roll

The following students made the honor roll at Masuk High School.
Grade 9
Lydia Jane Aguilar
Christian Alejandro Aja
Joseph N. Ambrosini,
Emily Andersen
Kyle James Anderson
Isabella Rayne Arjona
Ross Matthew Beck
Jordan Beckett
Halle Marie-Lise Begin
Andrew Bernard Berry
Molly Kathleen Bonczek
Ethan James Briand
William Geoffrey Briand
Alec Gerald Broadhurst
Skylar R. Brodtman,
Michael A. Bunovsky
Lorin Isabela Campos
Canas, David Canas
Kyle Alvares Cirillo
Abigail Marie Clausen
Gabriella Lia Coglitore
Amanda M. Cohen
Starr Amber D’Amato
Molly P. Dauk
Kayla Grace Deegan
Nicholas Michael deMayo
Margaret L. Dixon
Autumn Noelle Dwyer
Cole Eible
Michael Charles Eisenman
Isabelle Charlotte Farina
Julia Rose Finegan
Jenny Marie Fogle
Olivia Frost
Annirose Lynn Gaber
Julia Anna Gallo
Ariana Garcia
Sean Michael Gaynor
James Joseph Gillen
Joseph DaSilva Goncalves
Theodore W. Gross
Jordan Rose Gueli
Madison Eden Guerrera
Jeffrey Stutts Guglielmo
Bridgette Gustafson
Emma Rose Gustinis
Amanda Chantell Hardial
Philip Hayes
Zoe Elizabeth Helmke
Ian G. Hidalgo
Kaitlyn Diana Hirsch
Chloe Victoria Hurme
Thomas Raymond Insalaco
Aaron James Irish-Donini
Paige Shay Jelliffe
Caroline Rose Jennings
Liam Patrick Joseph
Annie Alexia Kaminskiy
Christine Autumn Kerr
Montana Marie Killoran
Alexander Jacob Klittnick
Madison Marie Kobza
Margaret Mary Kokorda
Kyle Scott Koscinski
Evan Michael LaGuardia
Emily Marina Lange
Princess Anaise Langlois
Riley Dale Lavin
Kacey Faith Lawrence
Jacob Paul Leisawitz
Matthew Bradley Machan
Sara Nicole Maini
Miles Travis Malone
Jose Marcos Martinez
Robert Lawrence Mas
Kiersten Viola Maslar
Susan Elizabeth Mathews
Jada Christine LeAnna McCloggan
Abigail Elizabeth McDonough
Keegan Delaney McDonough
Matthew Mark McGovern
Olivia Ann Mehrer
Colin George Meropoulos
Chloe Alexa Miller
Kevin M. Moavero
Alivia Marie Monaco
Kimberly Elise Morgan
Amaya Marie Moxam
Susana R. Naposki-Abdalah
Kyle Patrick O’Leary
Rhiannon Ostrosky
Briggs William Parsell
Megan Elizabeth Pelella
Mateo Manuel Perpetuo
Robert Potapov
Michael Primorac
Juliana Doris Provenzano
Jack Psaras
Emma J. Ratner
Kelly A. Ratner
Ann Marie Restieri
Daniel Orlando Rodrigues
Evan Matthew Ross
Shania Analyce Rossi
Connor Martin Rownin
Connor Scalia
Victoria Rose Scorza
Emily Lynn Simpkins
Evan Jeffrey Smith
Hunter August Socci
Katherine Anna Stalling
Alaina Tortora
Julia Faith Tristine
Christopher R. Tveter
Stephen Phillip VanGemert
Karma Shiv Vijay
Devin Alexander Vollono
Nala Williams Walker
Maximilian Alek Westphal
Ashley Ann Willumsen
Joshua Wilson Wittenberger
Harmony Zhao
Emily Zheng
Grade 10
Omar Al-Hamwy
Alexa JoAnn Allan
Sierra Raquel Andrews
Patricia Rose Andrzejewski
Emma Antolini
Shannon Claire Baldino,
Alexandra Rose Belotti
Jessica Paige Bennett
Patrick Scott Bokine
Lindsey Ann Breyan
Thomas Brisch
Samantha Lynn Calvao
Maria Alejandra Castro-Rodriguez
Justin Cavone
Christian Chung
Anna Rose Civitelli
Rachel Lang Colegrove
Alexis Banks Collins
Allen Jean-Pierre Crosnier
Michaela Leigh Csvihinka
Olivia Melanie Cull
Mary Elizabeth Curry
Lucas Mitchell Cuseo
Tiffany May D’Elia
Taylor Madison DaEira
Jake William Deegan
Anna Grace Delaney
Giavanna Marie DeLorenzo
Jarett Denner
Myriam Desruisseaux
Margaret Elizabeth Didio
Wyatt Dzilinski
Hannah Isabel Mankowitz Fink
Lauren Elizabeth Forger
Zachary Thomas Forte
Manaia Grace Friend
Grace Ellen Gallant
Kate Elizabeth Gasparini
Tyler R. Gaughan
Tyler Gregory Gingras
Bazil Eddie Graham Edwin Grabovsky
Trent Michael Grabowski
Jacob Warren Gratrix
Bradley Peter Grose
Caitlyn Rose Gruber
Jaryana Milena Herrera
Paige Whitney Hine
Colin Johannes Iken
Jessica Anne Johnson
Jake Charles Kalotai
Emily Grace Kauke
Joseph Michael Keegan
Samuel Kellogg
Jackson Lloyd Kelman
Devin Christl Klittnick,
Jared Arun Kumar
Nikita Sergei Kuzmitski
Meghan Kristine Lancaster
Jeho Lee
Julianna Marie Lindquist
Jason E. Lobdell
Conor T. Mahony
Michael J. Marella
James Matthew Martinez
Emma Cecile McCarthy
Lily Kana McCarthy
Tristan August McDonough
Megan Erin McFarland
Riley McGuire
Kaleigh Lynn McGunnigle
Erin Carlson McPadden
Aidan Craig McShane
Matthew Adam Mitola
Rory Grace Monaco
Christina Danielle Moniz
Grace Nielsen
Megan M. O’Meara
Maggie Ellen O’Reilly
Jared James Olimpieri
Devin Asante Owiredu
Dawson Tyler Pallotta
Madison Elizabeth Pizzolato
Kayla Rose Plunkett
Lauren Rancourt
Edward Gerard Reith
Emily Lane Rentz
Natalia Konstantine Robbokos
Sabrina Rookasin
Amanda R. Rooney
Aaron Roy
Joseph M. Samonek
Isabella M. Santos
Alicia Nicole Saray
Gabriela Correa Sardinha
Caroline Anne Scholz
Jarrod Schulz
Nicholas Sentementes
Hunter Sevc
Maxwell Jeffrey Shamas
Nathan L. Silver
Samantha Lynn Sisson
Isabella Mary Smalkais
Jared Michael Smith
Aaron Leonard Squibb
Emily Hawley Steffens
Briana Hope Stockbridge
Casandra Marie Stoica
Erika Taylor Stone
Britney Taylor Swanson
Christopher John Teixeira
Sean Gabriel Vargas
Krish Mahesh Vijay
Jacob Kenneth Welch
Jihad West
Jordan West
Ryan Richard Winkler
Madeline Jane Winters
Michael Karl Wisentaner
Victoria Yencik
John Christopher Zazuri
Shuo Zheng
Grade 11
Mohammad Islam Abdelaziz
David John Allan
Vida Skye Arroyo
Amaan Ashab
Brendon Attah-Agyeman
Riley Bachard
Andre Badolato
Julianna Bella Barker
Jaime Barnett
Safeta Basuljevic
Gabrielle Shvonne Beckett
JoAnn Elizabeth Bell
Jacqueline Joy Bennett
Jessica Berry
Nathaniel Bond
Zachary Edward Boyle
Owen Braddick
Kevin Thomas Brown
Sloane Burling
Sabrina Araujo Campos
Victoria Lillian Casertano
Soorya Chenthilnathan
Sophie Chung
Jessica Ann Cohen
Anthony Carl Conte
Ryan Michael Conte
Haleigh Lorraine Coscia
Peter Blair Cosmedy
Juliana D’Auria
Abigail D’Eramo
Alexa DaEira
Katherine DeGeorge
Rachel deMayo
James B. DiPreta
James McGregor Donnelly
Cole Dowling
Jack William Duignan
Hailey Dushay
Daniel Edward Fagan
Cameron Falcone
Julianne T. Farnham
Salvatore Gambino
Alexandra Alysse Gomez
Michael Hayes
Emily A. Heller
Matthew Hersch
Kathryn Hickey
Justice Jairon Hill
Ryan John Hodska
Danielle Julia Hoyt
Mashal Saud Ibrahim
Jennifer Jacovino
Kathryn Ann Jelliffe
Benjamin Conrad Kealey
Benjamin Klittnick
Alexia Kocis
Kyle Konkol
Michael Kopfmann
Hayley Frances Larson
Alexander Lee
Zackary Curtis Lee
Justin LeMoine
Madeline Julia Lesko
Brooke Elizabeth Levinson
Alexandra Lichvar
Harrison Anthony Loescher
Sophia Lonardo
Nicholas Lorusso
Erin T. Macfarlane
Joshua Robert Machan
Mitchell Manjos
Drake Marchese
Andrew Maslar
Maxwell Mastrorocco
Rodolfo Ernesto Mathews
Ian McCluskey
Zachary McCollum
Courtney McCoy
Shane McPadden
Tyler Joseph Michalka
Ashley Keara Mowka
Stephen Murphy
Anabella Marie Nicefaro
Lily Grace Palomba
Hanna Parham
Matthew Pearson
Roberto Perez
Joseph Pinciaro
Jacqueline Paige Plavnicky
Melinda Karen Primorac
Erica Pullen
Heylee Purcell
Secret Chanel Rainey
Ryan Ramos
Caeley Lorenz Raymond
Colin Peyton Raymond
Jonah Benjamin Santiana
Samantha Sebben
Ryan Shaw
Ryan Silver
Ember L. Strickland
Curtis Swain
Amy Elizabeth Teixeira
Mikaelah Serena Teixeira
Kobe Phinit Ter
Abigail Grace Tohill
Eliana Trevino
Alexander Veneti Vassilakis
Benjamin Vickowski
Christian Vickowski
Julia Susan Vincent
David Volturno
Gina Volturno
Paige Elizabeth Wagner
Lauren Welch
Arron Wickson
Alexis Woitowitz
Lauren Mary Young
Kaley Danielle Youngcourt
Tyler Michael Zalenski
Nicole E. Zalinger
Michael Zuk
Grade 12
Lexi Assenza
Ashley Baldino
Alyssa Balestrieri
Alexander Barrett
Jonathan Bartek
Alec Beavers
Jack Bebbington
Kathryn Borges
Emma Lynn Breyan
Olivia Bria
Maya Brodtman
Jane Capozziello
Elizabeth Cataldo
Jillian Terese Cervini
Andrew Francis Ciancetta
Christopher Manuel Coelho
Kyle Daniel Collins
Brian Frederick Correll
Tyler Csvihinka
Johnathan H. Culp
Julia Elise D’Agostino
Cassidy Deering
Milly Delaney
Nicholas Dellapiano
Danielle Dessau
Bobbi Jo Dezelin
Maya Elizabeth Dougherty
Seth T. Dyess
Tyler Farina
Connor William Feeney
Rebecca Feher
Brandon Fischetti
EmmaKate Foley
Vanya James Fraser
Elisabeth Fried
Sophia Marie Gallo
Alyssa Janet Gorman
Sarah Grabowski
Sarah Gruber
Benjamin Haeger
Kyle Wilson Harper
Jared M. Hirsch
Rachel Hooker
Matthew Hurley
Kiana Jimenez
Anthony Joaquim
Victoria Jones
Tyler Raymond Karr
Noah Kinard
Michelle Kirkham
Ethan Klopp
Madeleine Knise
Katherine Koscinski
Alan Kristie
Alyssa Kronisch
Jessica Lynne Kumar
Timothy Kwochka
Zayne Lawrence
Alison Claire Leavey
Ji Won Lee
Allan de Arruda Lemos
Edward August Lucano
Rosamarie Lyons
Matthew Manjos
Matthew Anthony Martino
Kelly McCarthy
Matthew Terence McCorry
Isabella Mary-Rose Medaris
Jamie Mennona
Alexandra Tina Meropoulos
Ava Maria Michelangelo
Patrick Reilly Monaco
Christopher Moquin
Hayley A. Morgart
Jessica Mount
Maxwell Murray
Kevin John O’Leary
Emily Pall
Brandan Palmer
Laurel Kathleen Parkin
Brittany Perigyi
Anna Vista Petruny
Joseph Philbrick
Michael Pieper
Lexi Pivarnik
Samantha Politano
Kenneth H. Price
Peter Pullen
Sabrina Marie Romansky
Trevor Rooney
Madeena Sadat
Jillian Leigh Samperi
Ashley K. Schaffer
Dylan C. Schultz
Allison Skoog
Devon Slattery
Ryan Stone
Marissa Taylor Swift
Joseph Symochko
Ryan Tedesco
Benjamin Townson
Michelle Vaidere Silovs
Ellie Vassilakis
Lindsey Wall
Kyle Jordan Weiss
Lauryn Denai White
Andrew Whitney
Jayden Wieser
Jacqueline Renee Wilmington
Faith E. Winship
Angela Yu
Alexis Carley Zahor
Nicole S. Zapherson
The following students made the high honor roll.
Grade 9
Aarti Arasada
Hayley Elizabeth Baron
Laura Kaitlyn Barringer
Michelle Patricia DeLessio
Joseph Anthony DePalma
Aidan Symes Donnelly
Maria Carmina Fiore
Deepti Gosukonda
Juliana Pia Henry
Andrew Kanjo
Caroline Patrice Kopfmann
Valerie Slava Maria Kulakov
Steven Y. Lee
Joseph David Lemm
Sawyer Patrick Logan
Kevin John Luke
Isabella Luongo
Henry Steven Minnick
Zaccheri Adam Morra
Mackenzie Nicole Myers
Makenna Ashley Nicholas
Jessica Amy Nivison
Jeffrey Luke Nugent
Whitney Alexandra Ochoa
Chelsea Onuska
Jessica Madeline Pallas
Ariana Lynn Pereira
Katie Ann Pfau
Sarah Elizabeth Pfau
Anita Grace Pothanszky
Madison Leigh Procyk
Bianca Silva
Hailey Elizabeth Simons
Hunter Robert Smith
Carson Michael Swift
Noelle E. Swift
Geoffrey Thomas Takacs
Amanda Theresa Tatnall
Joseph Michael Turiano
Ryan Patrick Unger
Chiara Domenica Vaccaro
Kess Adair Wieser
Victoria Wilenska
Rebecca Paige Young
Julia Brooke Zarkar
Grade 10
Julia Rose Andronowitz
Michelle Princy Antony
Jessica Eileen Bajorinas
Jake W. Bonczek
Gretchen Mary Bunovsky
Mackenzie Jane Callanan
Violet Reed Carlson
Molly Carriero
Megan Catherine Cavanaugh
Shannon Elizabeth Ciaccio
Gillian Loren Ciaccio
Lily Elizabeth Coilparampil
Alison Marianna Cross
Amanda Nascimento Dial
Curtis Michael Fedorko
Denis John Foley
Samuel David Gertner
Amanda Ruth Hanna
Christina Jones
Jacob Karcher
Anthony Frank Katz
Emily Kusinski
Stephen James Lenard
Lillian Katherine Macfadyen
McKayla E. Marrin
Nolan Parmar McCarter
Joshua Michael Memmesheimer
Mackenzie Ray Metro
Zachary Minch
Alexander Lawrence Moreno
Sean Michael Murray
Madison Jaime O’Gull
Christopher James Parkin
Alyse Peduto
Kaitlyn Reagan
Jack Edward Roberge
Andrew R. Ruggiero
Katherine Samonek
Melissa Ann Santos
Praneet Saxena
Miguel Antonio Silva
Liora Marie Sims
Jessica Anna Sokal
Sowmya Srinivasan
Cailinn Stockman
Peyton Sava Sullivan
Rohit Sureshanand
Sneha Sureshanand
Tyler David Vaglivelo
Taggart Payton Weiss
Grade 11
Ashley Acerbo
Alia Aguilar
Tatiana Garine Artinian
Gabriela Batsu
Richard Condon
Kelsey June Coville
Stefane Caroline daSilva Gomes
Gina Maria Dragonette
Cassandra Gerace
Alexa Marie Getner
Riley Gorman
Kevin Wilson Harper
Nisha Honnaya
Mitchell Robert Hornak
Kyle Immel
Kaitlyn Infante
Vanessa Lee Infante
Nicholas Anthony Isabella
Kaitlin Rain Kerr
Emily Lane
Danielle Lazzaro
Nicholas James Lebinski
Katherine Hannah Lee
Sabrina Lemm
Wen Jay Lim
Kaitlyn Lorenz Logan
Alexander M. Massaro
Liam McCarthy
Emily McMahon
Gregory Michael Miller
Brianna Mulloy
Zaid Mumtaz
Ryan Alexander Nicholas
Kevin Papscoe
Mackenzie Leigh Pontonio
Ava R. Proscino
Rebecca Irene Rancourt
Shawn Rayno
James Redmond
Grace Richards-Hannigan
Gabriel Francisco Rodrigues
William Santee
Nicolas Sementilli
Chloe Shawah
Cassidy Swanson
Sarah Tobin
Anika Shubalakshmi Veeraraghav
Diana Gabrielle Wallet
Donald Coughlin Wheeler
Grade 12
Alexa Genevieve Adams
Christina Andreo
Allison Marie Bajorinas
Corinne Batsu
Victoria Anna Ben
Brianna Bender
Nicole Bisesi
Wade Randall Burton
Emerson Carlson
Christopher Cavanaugh
Lucas George Ciaccio
Michelle Ann Cobuzzi
Andrew Cohen
Megan Cunninghame
Spencer Dai
Cassandra DeLeo
Donna Dragonette
Louis Duh
Michael Lawrence Fedorko
Paige Ficko
Samantha Goldfarb
Grace Elizabeth Gustinis
Jenna M. Hall
William Hewig
Amber L. Iannotti
Kayla Loren Infante
Emily Jennings
Emily Kitchener
Ryan Kristie
Jordan Rose Kubik
Lucia Laudato
Patrick Lazzaro
Ryan Lee
Ryan Mahony
Emily Majewski
Kelly Patricia McCauley
Arkin Mukherjee
Ashley Myers
Eric John Naposki-Abdalah
Olivia Anne Palermo
Emma Jane Palomba
Stephanie Zakirov Potash
Michelle Sue Rajpolt
Justin Sadownick
Grace Salamon
Ana Carolina Sardinha
Natalia Savkovic
Sarah Schulz
Calli Sederquest
Casey S. Sederquest
Alexa Sentementes
Luke Shaffer
Joseph M. Socci
Erik Jason Squibb
Elizabeth Steeves
Jessica Jing Thompson
Kevin Tran
Nicole Francesca Tuccinardi
Isabella Maria Vaccaro
Peter A. Westphal