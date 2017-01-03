Monroe Courier

Masuk High School fall honor roll

By Monroe Courier on January 3, 2017 in News, Schools · 0 Comments

The following students made the honor roll at Masuk High School.

Grade 9

Lydia Jane Aguilar

Christian Alejandro Aja

Joseph N. Ambrosini,

Emily Andersen

Kyle James Anderson

Isabella Rayne Arjona

Ross Matthew Beck

Jordan Beckett

Halle Marie-Lise Begin

Andrew Bernard Berry

Molly Kathleen Bonczek

Ethan James Briand

William Geoffrey Briand

Alec Gerald Broadhurst

Skylar R. Brodtman,

Michael A. Bunovsky

Lorin Isabela Campos

Canas, David Canas

Kyle Alvares Cirillo

Abigail Marie Clausen

Gabriella Lia Coglitore

Amanda M. Cohen

Starr Amber D’Amato

Molly P. Dauk

Kayla Grace Deegan

Nicholas Michael deMayo

Margaret L. Dixon

Autumn Noelle Dwyer

Cole Eible

Michael Charles Eisenman

Isabelle Charlotte Farina

Julia Rose Finegan

Jenny Marie Fogle

Olivia Frost

Annirose Lynn Gaber

Julia Anna Gallo

Ariana Garcia

Sean Michael Gaynor

James Joseph Gillen

Joseph DaSilva Goncalves

Theodore W. Gross

Jordan Rose Gueli

Madison Eden Guerrera

Jeffrey Stutts Guglielmo

Bridgette Gustafson

Emma Rose Gustinis

Amanda Chantell Hardial

Philip Hayes

Zoe Elizabeth Helmke

Ian G. Hidalgo

Kaitlyn Diana Hirsch

Chloe Victoria Hurme

Thomas Raymond Insalaco

Aaron James Irish-Donini

Paige Shay Jelliffe

Caroline Rose Jennings

Liam Patrick Joseph

Annie Alexia Kaminskiy

Christine Autumn Kerr

Montana Marie Killoran

Alexander Jacob Klittnick

Madison Marie Kobza

Margaret Mary Kokorda

Kyle Scott Koscinski

Evan Michael LaGuardia

Emily Marina Lange

Princess Anaise Langlois

Riley Dale Lavin

Kacey Faith Lawrence

Jacob Paul Leisawitz

Matthew Bradley Machan

Sara Nicole Maini

Miles Travis Malone

Jose Marcos Martinez

Robert Lawrence Mas

Kiersten Viola Maslar

Susan Elizabeth Mathews

Jada Christine LeAnna McCloggan

Abigail Elizabeth McDonough

Keegan Delaney McDonough

Matthew Mark McGovern

Olivia Ann Mehrer

Colin George Meropoulos

Chloe Alexa Miller

Kevin M. Moavero

Alivia Marie Monaco

Kimberly Elise Morgan

Amaya Marie Moxam

Susana R. Naposki-Abdalah

Kyle Patrick O’Leary

Rhiannon Ostrosky

Briggs William Parsell

Megan Elizabeth Pelella

Mateo Manuel Perpetuo

Robert Potapov

Michael Primorac

Juliana Doris Provenzano

Jack Psaras

Emma J. Ratner

Kelly A. Ratner

Ann Marie Restieri

Daniel Orlando Rodrigues

Evan Matthew Ross

Shania Analyce Rossi

Connor Martin Rownin

Connor Scalia

Victoria Rose Scorza

Emily Lynn Simpkins

Evan Jeffrey Smith

Hunter August Socci

Katherine Anna Stalling

Alaina Tortora

Julia Faith Tristine

Christopher R. Tveter

Stephen Phillip VanGemert

Karma Shiv Vijay

Devin Alexander Vollono

Nala Williams Walker

Maximilian Alek Westphal

Ashley Ann Willumsen

Joshua Wilson Wittenberger

Harmony Zhao

Emily Zheng

Grade 10

Omar Al-Hamwy

Alexa JoAnn Allan

Sierra Raquel Andrews

Patricia Rose Andrzejewski

Emma Antolini

Shannon Claire Baldino,

Alexandra Rose Belotti

Jessica Paige Bennett

Patrick Scott Bokine

Lindsey Ann Breyan

Thomas Brisch

Samantha Lynn Calvao

Maria Alejandra Castro-Rodriguez

Justin Cavone

Christian Chung

Anna Rose Civitelli

Rachel Lang Colegrove

Alexis Banks Collins

Allen Jean-Pierre Crosnier

Michaela Leigh Csvihinka

Olivia Melanie Cull

Mary Elizabeth Curry

Lucas Mitchell Cuseo

Tiffany May D’Elia

Taylor Madison DaEira

Jake William Deegan

Anna Grace Delaney

Giavanna Marie DeLorenzo

Jarett Denner

Myriam Desruisseaux

Margaret Elizabeth Didio

Wyatt Dzilinski

Hannah Isabel Mankowitz Fink

Lauren Elizabeth Forger

Zachary Thomas Forte

Manaia Grace Friend

Grace Ellen Gallant

Kate Elizabeth Gasparini

Tyler R. Gaughan

Tyler Gregory Gingras

Bazil Eddie Graham Edwin Grabovsky

Trent Michael Grabowski

Jacob Warren Gratrix

Bradley Peter Grose

Caitlyn Rose Gruber

Jaryana Milena Herrera

Paige Whitney Hine

Colin Johannes Iken

Jessica Anne Johnson

Jake Charles Kalotai

Emily Grace Kauke

Joseph Michael Keegan

Samuel Kellogg

Jackson Lloyd Kelman

Devin Christl Klittnick,

Jared Arun Kumar

Nikita Sergei Kuzmitski

Meghan Kristine Lancaster

Jeho Lee

Julianna Marie Lindquist

Jason E. Lobdell

Conor T. Mahony

Michael J. Marella

James Matthew Martinez

Emma Cecile McCarthy

Lily Kana McCarthy

Tristan August McDonough

Megan Erin McFarland

Riley McGuire

Kaleigh Lynn McGunnigle

Erin Carlson McPadden

Aidan Craig McShane

Matthew Adam Mitola

Rory Grace Monaco

Christina Danielle Moniz

Grace Nielsen

Megan M. O’Meara

Maggie Ellen O’Reilly

Jared James Olimpieri

Devin Asante Owiredu

Dawson Tyler Pallotta

Madison Elizabeth Pizzolato

Kayla Rose Plunkett

Lauren Rancourt

Edward Gerard Reith

Emily Lane Rentz

Natalia Konstantine Robbokos

Sabrina Rookasin

Amanda R. Rooney

Aaron Roy

Joseph M. Samonek

Isabella M. Santos

Alicia Nicole Saray

Gabriela Correa Sardinha

Caroline Anne Scholz

Jarrod Schulz

Nicholas Sentementes

Hunter Sevc

Maxwell Jeffrey Shamas

Nathan L. Silver

Samantha Lynn Sisson

Isabella Mary Smalkais

Jared Michael Smith

Aaron Leonard Squibb

Emily Hawley Steffens

Briana Hope Stockbridge

Casandra Marie Stoica

Erika Taylor Stone

Britney Taylor Swanson

Christopher John Teixeira

Sean Gabriel Vargas

Krish Mahesh Vijay

Jacob Kenneth Welch

Jihad West

Jordan West

Ryan Richard Winkler

Madeline Jane Winters

Michael Karl Wisentaner

Victoria Yencik

John Christopher Zazuri

Shuo Zheng

Grade 11

Mohammad Islam Abdelaziz

David John Allan

Vida Skye Arroyo

Amaan Ashab

Brendon Attah-Agyeman

Riley Bachard

Andre Badolato

Julianna Bella Barker

Jaime Barnett

Safeta Basuljevic

Gabrielle Shvonne Beckett

JoAnn Elizabeth Bell

Jacqueline Joy Bennett

Jessica Berry

Nathaniel Bond

Zachary Edward Boyle

Owen Braddick

Kevin Thomas Brown

Sloane Burling

Sabrina Araujo Campos

Victoria Lillian Casertano

Soorya Chenthilnathan

Sophie Chung

Jessica Ann Cohen

Anthony Carl Conte

Ryan Michael Conte

Haleigh Lorraine Coscia

Peter Blair Cosmedy

Juliana D’Auria

Abigail D’Eramo

Alexa DaEira

Katherine DeGeorge

Rachel deMayo

James B. DiPreta

James McGregor Donnelly

Cole Dowling

Jack William Duignan

Hailey Dushay

Daniel Edward Fagan

Cameron Falcone

Julianne T. Farnham

Salvatore Gambino

Alexandra Alysse Gomez

Michael Hayes

Emily A. Heller

Matthew Hersch

Kathryn Hickey

Justice Jairon Hill

Ryan John Hodska

Danielle Julia Hoyt

Mashal Saud Ibrahim

Jennifer Jacovino

Kathryn Ann Jelliffe

Benjamin Conrad Kealey

Benjamin Klittnick

Alexia Kocis

Kyle Konkol

Michael Kopfmann

Hayley Frances Larson

Alexander Lee

Zackary Curtis Lee

Justin LeMoine

Madeline Julia Lesko

Brooke Elizabeth Levinson

Alexandra Lichvar

Harrison Anthony Loescher

Sophia Lonardo

Nicholas Lorusso

Erin T. Macfarlane

Joshua Robert Machan

Mitchell Manjos

Drake Marchese

Andrew Maslar

Maxwell Mastrorocco

Rodolfo Ernesto Mathews

Ian McCluskey

Zachary McCollum

Courtney McCoy

Shane McPadden

Tyler Joseph Michalka

Ashley Keara Mowka

Stephen Murphy

Anabella Marie Nicefaro

Lily Grace Palomba

Hanna Parham

Matthew Pearson

Roberto Perez

Joseph Pinciaro

Jacqueline Paige Plavnicky

Melinda Karen Primorac

Erica Pullen

Heylee Purcell

Secret Chanel Rainey

Ryan Ramos

Caeley Lorenz Raymond

Colin Peyton Raymond

Jonah Benjamin Santiana

Samantha Sebben

Ryan Shaw

Ryan Silver

Ember L. Strickland

Curtis Swain

Amy Elizabeth Teixeira

Mikaelah Serena Teixeira

Kobe Phinit Ter

Abigail Grace Tohill

Eliana Trevino

Alexander Veneti Vassilakis

Benjamin Vickowski

Christian Vickowski

Julia Susan Vincent

David Volturno

Gina Volturno

Paige Elizabeth Wagner

Lauren Welch

Arron Wickson

Alexis Woitowitz

Lauren Mary Young

Kaley Danielle Youngcourt

Tyler Michael Zalenski

Nicole E. Zalinger

Michael Zuk

Grade 12

Lexi Assenza

Ashley Baldino

Alyssa Balestrieri

Alexander Barrett

Jonathan Bartek

Alec Beavers

 

Jack Bebbington

Kathryn Borges

Emma Lynn Breyan

Olivia Bria

Maya Brodtman

Jane Capozziello

Elizabeth Cataldo

Jillian Terese Cervini

Andrew Francis Ciancetta

Christopher Manuel Coelho

Kyle Daniel Collins

Brian Frederick Correll

Tyler Csvihinka

Johnathan H. Culp

Julia Elise D’Agostino

Cassidy Deering

Milly Delaney

Nicholas Dellapiano

Danielle Dessau

Bobbi Jo Dezelin

Maya Elizabeth Dougherty

Seth T. Dyess

Tyler Farina

Connor William Feeney

Rebecca Feher

Brandon Fischetti

EmmaKate Foley

Vanya James Fraser

Elisabeth Fried

Sophia Marie Gallo

Alyssa Janet Gorman

Sarah Grabowski

Sarah Gruber

Benjamin Haeger

Kyle Wilson Harper

Jared M. Hirsch

Rachel Hooker

Matthew Hurley

Kiana Jimenez

Anthony Joaquim

Victoria Jones

Tyler Raymond Karr

Noah Kinard

Michelle Kirkham

Ethan Klopp

Madeleine Knise

Katherine Koscinski

Alan Kristie

Alyssa Kronisch

Jessica Lynne Kumar

Timothy Kwochka

Zayne Lawrence

Alison Claire Leavey

Ji Won Lee

Allan de Arruda Lemos

Edward August Lucano

Rosamarie Lyons

Matthew Manjos

Matthew Anthony Martino

Kelly McCarthy

Matthew Terence McCorry

Isabella Mary-Rose Medaris

Jamie Mennona

Alexandra Tina Meropoulos

Ava Maria Michelangelo

Patrick Reilly Monaco

Christopher Moquin

Hayley A. Morgart

Jessica Mount

Maxwell Murray

Kevin John O’Leary

Emily Pall

Brandan Palmer

Laurel Kathleen Parkin

Brittany Perigyi

Anna Vista Petruny

Joseph Philbrick

Michael Pieper

Lexi Pivarnik

Samantha Politano

Kenneth H. Price

Peter Pullen

Sabrina Marie Romansky

Trevor Rooney

Madeena Sadat

Jillian Leigh Samperi

Ashley K. Schaffer

Dylan C. Schultz

Allison Skoog

Devon Slattery

Ryan Stone

Marissa Taylor Swift

Joseph Symochko

Ryan Tedesco

Benjamin Townson

Michelle Vaidere Silovs

Ellie Vassilakis

Lindsey Wall

Kyle Jordan Weiss

Lauryn Denai White

Andrew Whitney

Jayden Wieser

Jacqueline Renee Wilmington

Faith E. Winship

Angela Yu

Alexis Carley Zahor

Nicole S. Zapherson

 

The following students made the high honor roll.

Grade 9

Aarti Arasada

Hayley Elizabeth Baron

Laura Kaitlyn Barringer

Michelle Patricia DeLessio

Joseph Anthony DePalma

Aidan Symes Donnelly

Maria Carmina Fiore

Deepti Gosukonda

Juliana Pia Henry

Andrew Kanjo

Caroline Patrice Kopfmann

Valerie Slava Maria Kulakov

Steven Y. Lee

Joseph David Lemm

Sawyer Patrick Logan

Kevin John Luke

Isabella Luongo

Henry Steven Minnick

Zaccheri Adam Morra

Mackenzie Nicole Myers

Makenna Ashley Nicholas

Jessica Amy Nivison

Jeffrey Luke Nugent

Whitney Alexandra Ochoa

Chelsea Onuska

Jessica Madeline Pallas

Ariana Lynn Pereira

Katie Ann Pfau

Sarah Elizabeth Pfau

Anita Grace Pothanszky

Madison Leigh Procyk

Bianca Silva

Hailey Elizabeth Simons

Hunter Robert Smith

Carson Michael Swift

Noelle E. Swift

Geoffrey Thomas Takacs

Amanda Theresa Tatnall

Joseph Michael Turiano

Ryan Patrick Unger

Chiara Domenica Vaccaro

Kess Adair Wieser

Victoria Wilenska

Rebecca Paige Young

Julia Brooke Zarkar

Grade 10

Julia Rose Andronowitz

Michelle Princy Antony

Jessica Eileen Bajorinas

Jake W. Bonczek

Gretchen Mary Bunovsky

Mackenzie Jane Callanan

Violet Reed Carlson

Molly Carriero

Megan Catherine Cavanaugh

Shannon Elizabeth Ciaccio

Gillian Loren Ciaccio

Lily Elizabeth Coilparampil

Alison Marianna Cross

Amanda Nascimento Dial

Curtis Michael Fedorko

Denis John Foley

Samuel David Gertner

Amanda Ruth Hanna

Christina Jones

Jacob Karcher

Anthony Frank Katz

Emily Kusinski

Stephen James Lenard

Lillian Katherine Macfadyen

McKayla E. Marrin

Nolan Parmar McCarter

Joshua Michael Memmesheimer

Mackenzie Ray Metro

Zachary Minch

Alexander Lawrence Moreno

Sean Michael Murray

Madison Jaime O’Gull

Christopher James Parkin

Alyse Peduto

Kaitlyn Reagan

Jack Edward Roberge

Andrew R. Ruggiero

Katherine Samonek

Melissa Ann Santos

Praneet Saxena

Miguel Antonio Silva

Liora Marie Sims

Jessica Anna Sokal

Sowmya Srinivasan

Cailinn Stockman

Peyton Sava Sullivan

Rohit Sureshanand

Sneha Sureshanand

Tyler David Vaglivelo

Taggart Payton Weiss

Grade 11

Ashley Acerbo

Alia Aguilar

Tatiana Garine Artinian

Gabriela Batsu

Richard Condon

Kelsey June Coville

Stefane Caroline daSilva Gomes

Gina Maria Dragonette

Cassandra Gerace

Alexa Marie Getner

Riley Gorman

Kevin Wilson Harper

Nisha Honnaya

Mitchell Robert Hornak

Kyle Immel

Kaitlyn Infante

Vanessa Lee Infante

Nicholas Anthony Isabella

Kaitlin Rain Kerr

Emily Lane

Danielle Lazzaro

Nicholas James Lebinski

Katherine Hannah Lee

Sabrina Lemm

Wen Jay Lim

Kaitlyn Lorenz Logan

Alexander M. Massaro

Liam McCarthy

Emily McMahon

Gregory Michael Miller

Brianna Mulloy

Zaid Mumtaz

Ryan Alexander Nicholas

Kevin Papscoe

Mackenzie Leigh Pontonio

Ava R. Proscino

Rebecca Irene Rancourt

Shawn Rayno

James Redmond

Grace Richards-Hannigan

Gabriel Francisco Rodrigues

William Santee

Nicolas Sementilli

Chloe Shawah

Cassidy Swanson

Sarah Tobin

Anika Shubalakshmi Veeraraghav

Diana Gabrielle Wallet

Donald Coughlin Wheeler

Grade 12

Alexa Genevieve Adams

Christina Andreo

Allison Marie Bajorinas

Corinne Batsu

Victoria Anna Ben

Brianna Bender

Nicole Bisesi

Wade Randall Burton

Emerson Carlson

Christopher Cavanaugh

Lucas George Ciaccio

Michelle Ann Cobuzzi

Andrew Cohen

Megan Cunninghame

Spencer Dai

Cassandra DeLeo

Donna Dragonette

Louis Duh

Michael Lawrence Fedorko

Paige Ficko

Samantha Goldfarb

Grace Elizabeth Gustinis

Jenna M. Hall

William Hewig

Amber L. Iannotti

Kayla Loren Infante

Emily Jennings

Emily Kitchener

Ryan Kristie

Jordan Rose Kubik

Lucia Laudato

Patrick Lazzaro

Ryan Lee

Ryan Mahony

Emily Majewski

Kelly Patricia McCauley

Arkin Mukherjee

Ashley Myers

Eric John Naposki-Abdalah

Olivia Anne Palermo

Emma Jane Palomba

Stephanie Zakirov Potash

Michelle Sue Rajpolt

Justin Sadownick

Grace Salamon

Ana Carolina Sardinha

Natalia Savkovic

Sarah Schulz

Calli Sederquest

Casey S. Sederquest

Alexa Sentementes

Luke Shaffer

Joseph M. Socci

Erik Jason Squibb

Elizabeth Steeves

Jessica Jing Thompson

Kevin Tran

Nicole Francesca Tuccinardi

Isabella Maria Vaccaro

Peter A. Westphal

Related posts:

  1. Schools seek 2.3% budget hike
  2. Monroe teachers to challenge Harlem Wizards next week
  3. Students compete in international DECA competition
  4. Masuk hosts forum on underage drinking

Tags: , ,

Previous Post This week on HAN: Two defending champs, lots of hoops
About author
Monroe Courier

Monroe Courier


By participating in the comments section of this site you are agreeing to our Privacy Policy and User Agreement

Monroe Courier

© HAN Network. All rights reserved. Monroe Courier, 1000 Bridgeport Avenue, Shelton, CT 06484

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress