Boys basketball: Bunnell defeats Masuk

The Bunnell High boys basketball team defeated Masuk High, 75-64, on Tuesday night in an SWC matchup.

Khalid Moreland scored 24 points, Max Edwards had 16 and Zhyaire Fernandes added 15. Kwan Greer chipped in with 10 markers for the Bulldogs (12-6).

Luke Shaffer paced Masuk (4-13) with 18 points and Trevor Rooney added 15.

Bunnell 75 Masuk 64

Bunnell

Max Edwards 5 6-7 16

Brett Bogdwicz 2 2-2 8

Khalid Moreland 9 6-8 24

Zhyaire Fernandes 6 3-6 15

Josh Vasquez 1 0-0 2

Richard Souffrant 0 0-0 0

Kwann Geer 4 2-2 10

Masuk

Trevor Rooney 6 0-0 15

Kyle Orie 2 0-0 5

Ryan Winkler 2 0-0 4

Will Santee 1 2-3 4

Zach Forte 2 0-0 4

Eli Feuz 3 0-0 6

Jed Wittenberger 4 0-0 8

Luke Shaffer 8 2-3 18

Marc McDonough 0 0-0 0

Teayn Kimmett 0 0-0 0

Tristan McDonough 0 0-0 0

Josh Wittenberger 0 0-0 0