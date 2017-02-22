Jockey Hollow Honor Roll

The following students made the Honor Roll and the High Honor Roll at Jockey Hollow Middle School during the second quarter.
Sixth Grade Honors
Gianna Acevedo, Amna Al-Azdee, Mia Alderman, Ryan Alix, Gigi Augustin, Ava Baghdady, Austin Braiewa, Lauren Breyan, Jake Briganti, Ella Bunovsky, Michael Cafaro, Jack Catalano, Sarah Catalano, Andrew Cecchino, Aiden Clausen, Jacqueline Cohen, Samantha Cornut, Calleigh Cotter, Jenna Dattilo, Shane Dauk, Fenix Davis, Ana de Carvalho, Ava DeDonato, Colin Deering, Dylan DeLaCruz, Lia DeVito, Diane Dib, Catherine Dixon, Preston Dunlop, Francis Fahey, Ryan Fedeli, Roger Fekete, Mia Foglia, Jonathan Fontana, Shannon Fox, William Geisel, Andrew Genest, Carina Gentry, Jessica Girdvainis, Nina Gomez, James Greaney, Kendall Gueli, Nicholas Hancox, Amber Hanna, Kevin Hayes, Grace Hensel, Alyssa Iannucci, William Infante, Dylan Jackson, Lohit Jagarlamudi, William Jordan, Madison Julian, Elana Kanjo, Sophia Keegan, Jordan Kehlenbach, Samantha Kehlenbach, Catherine Kirk, Kelly Klages, Isabelle Lee, Marissa Lee, Amber Lindwall-Thomas, Amelia Logan, Lillian Marini, Scott Mastrorocco, Alexander May, Nathan McCauley, Samuel McHugh, Griffin Mehrer, Angelo Michetti, Lucas Mihalek, Perry Miller ,Ryan Monaco, Karina Morales, Thomas Morales, Benjamin Morrison, Sofia Nwosu, Riley O’Donnell, Fiona O’Leary, Lucy Pagel, Ethan Palma, Jonathan Petruny, Nikolas Picon, Dylan Pompa, Emily Robinson, Cristian Rodriguez, Liam Rooney, Isabella Roy, Donika Rrapi, Caitlyn Russell, Alyona Ryabtseva, Christian Saenz, Sebastian Sampieri, Abiyah Santhosh, Jack Santos, Meadow Sbrega, Andrew Scalia, Matthew Scholz, Ari Schultz, Gianna Silva, Christos Simoulidis, Hadara Sisay, Jenna Smith, Owen Smith, Grace Stea, Kyle Sutfin, Kyle Teixeira, Christopher Tierney, Charles Tracy, Joseph Valiante, Meghan Velky, Kevin Vilca, Brandon Villanueva, Matthew Vincent, Morgan Vollono, Caroline Wittenauer, Kathryn Wittenauer, Kyle Zarkar and Alisa Zeltina.
Seventh Grade Honors
Andrew Acerbo, Yaser Al-Hameedi, Kailey Alexander, Halle Allan, John Badara, Jude Bailey, Christina Bajorinas, Julia Batsu, Kyle Baudouin, Tory Beck, Annelise Bedan, Gwendolyn Bishop, Abigail Brewster, Justin Briganti, Ethan Busa, Nicolas Cahill, Justin Carriero, Madison Cavone, Amsah Chaudary, Georgia Ciaccio, Jack Cirillo, Patrick Civitelli, Kenneth Clark, Alessia Ciericuzio, Lindsay Collis, Emily Cornut, Ryan Coville, Ashley Crespo, Tyler Cummings, Keyla Curillo, Ronald Curtin, Aidan Cusa, Jacob Davis, Connor Davoren, Lorelie Deegan, Jake Dellapiano, Mia Dellipoali, Emily DeRubeis, Thomas Dewey, Frank Dib, Kaitlyn DiGiovanni, Nadia Diker, Holden Duckworth, Daniel Dutkowsky, Alexa Ekstrom, Sarah Falcone, Abigail Ferraro, Ethan Fink, Eric Forte, Luisa Friend, Kaige Garrity, Zachary Gillen, Alexander Giugno, Alexander Goncalves, Maureen Gorman, Owen Granello, Adam Greco, Allison Greenberg, Nikita Hansen, Kierra Herlihy, Ariana Herold, An Hoang, Daniel Hyde, Awad Ibrahim, Joseph Iken, Adam Jacozzi, Colin Jarnutowski, Colin Jordan, Cade Kabel, Ryan Kanjo, Karly Killoy, Emma Kondub, Julian Krieg, Andrew Kyle, Andrew LaBella, Edward LaGuardia, Ryder LaGuardia, Aynsley Lane, Haley LeMoine, Jonah Lesiw, Kimberly Lesko, Isobel Levy, Daniel Linn, Justin Loescher, Gianna Lucca, Taylor Maini, Noah Malewicki, Robert Malgioglio, Marianna Maltese, Lauren Mangiacapra, Alex Marciano, Veronica Martino, Gavin McAlexander, John Mclntyre, Maggie McShane, Geoffrey Medeiros, Kayleigh Mezick, Jose Miguel, Jessica Minch, Sean Minnick, Hubert Miszczuk, Andrew Moreno, Caleb Nealon, Krista Nehez, Aiden Nowotny, Samuel Nyden, Phoebe Owen, Juliana Pagano, Victoria Pallas, Connor Pardue, Preya Patel, Ryan Perez, Yasmeen Perpetuo, Dylan Pinto, Frank Piscitelli, Maxwell Pizzolato, Alana Planas, Maxavier Plescia, Dylan Pontonio, Peter Pothanszky, William Quincy, Michael Reilly, Ethan Rentz, Byron Rios-Parada, Sergio Rodrigues, Lauren Rosati, Nicholas Saccu, Ryan Saccu, Frank Samperi, Vinathi Sampson, Mahee Saxena, Amanda Scorza, Lukas Shames, Melody Sicherman, Julian Silkman, Julia Smolka, Carly Stalling, Harrison Steffens, Maishia Stollman, Cecilia Tobin, Kara Traggianese, Alannah Tremalio, Sonia Vargas, Gianna Veneruso, Amber Videira, Nathan Videira, Kayla Vijay, Margarita Vlastaris, Emma West, Alexander Williams, Ariana Wilson, Winnie Yu, Therese Zalenski and Alessandra Zyskowski.
Eighth Grade Honors
Nelson Acevedo, Boluwatife Agunloye, Michael Aiello, Sara Al-Hameedi, Katelyn Alix, Alexandra Baghdady, Emma Blanchette, Abigail Bowen, Emily Bowen, Julia Boyle, Caroline Bria, Stayton Broderick, Amanda Brown, Andriana Cabral, Olivia Callanan, Jack Campbell, Brandon Carballera, Nicholas Cedrone, Lucy Celentano, Lilliana Cerrato, Nia Christie, Alexandra Coelho, Joshua Correll, Lillian Cusa, Nicholas D’Auria, Devin DaEira, Brendan Dauk, Deric DeAngelis, Jonathan DiMaria, Nolan Downey, Emma Dulude, Mateo Esmeraldo, Ryan Feneley, Maya Fox, Emma French, Madeline Fried, Riley Gaffney, Grace Gallo, Michael Ganino, Matthew Gratrix, Hannah Gruber, Jacie Hall, Casey Halliday, Tayler Haslob, Rachel Hersch, Kate Hodska, Ryan Holmes, Jessica Hoyt, Kailey Huebner, Olivia Jankowski, Christopher Jascha, Madison John, Simone Kapell, Rachel Kass, Josie Kelman, John Kerr, Phoebe Klicsu, Colin Lange, Elizabeth LaRosa, Garrett Lazor, Samantha Maillet, Benjamin Mastrorocco, Taylor May, Brady McGuire, Delaney McGunnigle, Baden McLaughlin, Kyle McPadden, John Meyerle, George Minch, Luke Molwitz, Joseph Nizzardo, Jessica Noce, Gavin O’Reilly, Thomas Palermo, Harsh Patel, Adam Pavlik, Michael Pisacreta, Vincenzo Plescia, Erika Potterf, Sebastian Purcell, Victor Quinonez, Francis Richards-Hannigan, George Roelofsen, Sabina Rooney, Jake Rosati, Thomas Samperi, Zachary Santiana, Aayan Sarma, Kayla Scott, Haya Shilleh, Autumn Smith, Samuel Snyder, Brendan Soto, Katherine Spangenberg, Carly Steinbrick, Samuel Stepeck, Hayden Sutton, Connor Tedesco, Adam Terasowich, Allyson Tracy, Jason Vassilakis, Rocco Veneruso, Daniel Verrastro, Ava Wieser, Dylan Wilson, Cameron Yencik and John Zuk.
Sixth Grade High Honors
David Aguilar, Manushri Anand, Paige Andrade, Zion Ashe, Duha Barkana, Talia Barnhart, Kyle Beckett, Cody Benegoss, Nicole Bermeo, Matthew Bernier, Anabel Bowen, Mia Briggs, Maggie Buonocore, Elissa Campos, Lily Catullo, Elizabeth Cremin, Laura Crowley, Christian DaEira, Jack Dankenbrink, Hannah Dayton, Elizabeth DiBlasi, Lana Drew, Joseph Eisenman, Jared Ely, Shahad Faiz, Meghan Ferris, Andrew Flynn, Cole Gakos, Kyle Garrity, Sarah Goldfarb, Evelyn Goyette, Athena Gruner, Molly Halliday, Eva Helmke, Mason Hope, Matthew Johnson, Rose Kealey, Sophia Kellogg, Abegail Kimball, Kristina Klages, Sandra Knecht, Maya Kunschaft, Kaitlyn Lapine, Sara Leisawitz, Cassidy Linley, Christa Luke, Katherine Macfarlane, Renee Mauri, Elizabeth McCarthy, Gregory Nivison, Alyson Oleyar, Madison Onuska, Siddharth Pamulapati, Gabriella Pena, Ella Picci, Anabella Rodrigues, Daniel Sanchez, Trevor Scholz, Vishwajit Selvaraju, Grace Sheehan, Riley Sheppard, Aidan Silvestro, Ashleigh Silvestro, Owen Smith, Carly Snyder, Ava Tornay, Brien Trimbach, Maia Ventresca, Nathan Warner, Andrew Williams, Karlisse Wills, Stephanie Willumsen and Grace Yeager.
Seventh Grade High Honors
Colin Abbott, Kayla Andreo, Kathryn Andronowitz, Sidharth Anil, Melanie Antony, Andrew Babson, Ryan Barringer, Salem Basuljevic, Ella Boyle, Nicholas Caggiano, Drew Campos, Aiyana Cassera, Bryan Castaneda, Jessica Chapman, Ryan Colberg, Kathryn Conley, Lucas Crowell, Lily Cushing, Connor Cybart, Erin Daly, Jane Ding, Michael Edgar, Brandon Francisco, George French, Hannah Frost, Kathryn Gallant, William Gallant, Almaas Ghafoor, James Gill, Kevin Giordano, Jake Gniadek, Ava Grace, Robert Hancox, Mary Henry, Kiley Katz, Keara Kirberger, Alyssa Klein, Sherry Li, Gabriella Luongo, Taylor Lyles, Stuart Malone, Max Manjos, Claire Martinsky, Sophia McCarthy, Willem McCarthy, Carter McCoy, Tomas Micu, Jacob Moreno, Kyle Mulloy, Brendan Nugent, Jack Nugent, Bridget Pfau, Mila Planas, Emily Read, Roan Riordan, Conor Rooney, Laurie Salustri, Luke Sawyer, Brady Schultz, Regan Slattery, Rebecca Sonnemann, Suja Srinivasan, Carly Stalling, Alexis Sullivan, Kylie Terkildsen, Lauren Unger, Julia Wadolkowski, Jackson Zambarano, Julian Zeppetello, Harrison Zhao and Alexander Zhelonkin.
Eighth Grade High Honors
Ryan Baranello, Berra Barkana, Quinn Braddick, Meghan Braiewa, William Brakeman, Grace Callanan, Ryan Cammarano, Angela Cassera, Ana Castro-Rodriguez, Brenna Chopskie, Miranda Conetta, Olivia Cross, Andrew Cummings, Lauren Davis, Isabela Dellipoali, Emily Dial, Michael Domenichelli, Juliana Epstein, Amanda Fagan, Justin Guinta, Lauren Guo, Sofia Heinrich, Sarah Hensel, Emmanuel Hernandez, Julia Hirsch, Matthew Hull, Riley Immel, Tyler Jordan, Abigail Kauke, Abigail Kellogg, Arshriya Koul, Connor Lardi, Jacob Lee, Alyssa Lichvar, Josie Maguire, Caleb Manicke, Emma Mattingly, Patrick McGovern, Ava Mihalek, Kaisa Mundorff, Julia Nehez, Karley Northrop, Mary O’Connor, Attila Pall, Grace Papscoe, Samuel Pearson, Gabrielle Picon, Isabella Raucci, Cali Ryan, Hannah Sawyer, Owen Schulz, Grace Shawah, Ryan Squibb, Olivia Tohill, Kaitlyn Welch, Oliver Wells, Alexander Winters and Kathryn Zimmer.