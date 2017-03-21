Masuk honor roll

The following students made the honor roll and high honor roll at Masuk High School.
Grade 9 honors
Christian Alejandro Aja
Joseph N. Ambrosini
Emily Andersen
Kyle James Anderson
Isabella Rayne Arjona
Mary Attah-Agyeman
Ross Matthew Beck
Halle Marie-Lise Begin
Andrew Bernard Berry
Molly Kathleen Bonczek
Ethan James Briand
William Geoffrey Briand
Michael A. Bunovsky
Lorin Isabela Campos
David Canas
Abigail Marie Clausen
Gabriella Lia Coglitore
Joseph Patrick Constantino
Starr Amber D’Amato
Mackenzie Lynne Deering
Morgan Kathryn Drap
Michael Charles Eisenman
Julia Rose Finegan
Jenny Marie Fogle
Olivia Frost
Julia Anna Gallo
Ariana Garcia
James Joseph Gillen
Zachary Charles Giugno
Theodore W. Gross
Jordan Rose Gueli
Madison Eden Guerrera
Jeffrey Stutts Guglielmo
Bridgette Gustafson
Emma Rose Gustinis
Amanda Chantell Hardial
Philip Hayes
Alexei William Hickey
Kaitlyn Diana Hirsch
Chloe Victoria Hurme
Aaron James Irish-Donini
Liam Patrick Joseph
Annie Alexia Kaminskiy
Christine Autumn Kerr
Montana Marie Killoran
Alexander Jacob Klittnick
Madison Marie Kobza
Margaret Mary Kokorda
Kyle Scott Koscinski
Emily Marina Lange
Princess Anaise Langlois
Jacob Paul Leisawitz
Sebastian David LoCascio
Sawyer Patrick Logan
John Macfarlane
Matthew Bradley Machan
Victor Antonio Madera
Sara Nicole Maini
Miles Travis Malone
Kiersten Viola Maslar
Susan Elizabeth Mathews
Jada Christine LeAnna McCloggan
Abigail Elizabeth McDonough
Keegan Delaney McDonough
Matthew Mark McGovern
Olivia Ann Mehrer
Colin George Meropoulos
Emma Alexis Michetti
Chloe Alexa Miller
Kevin M. Moavero
Alivia Marie Monaco
Amaya Marie Moxam
Arthur Louis Murillo
Susana R. Naposki-Abdalah
Jessica Amy Nivison
Jeffrey Luke Nugent
Kyle Patrick O’Leary
Harley Walker Ochoa
Rhiannon Ostrosky
Briggs William Parsell
Megan Elizabeth Pelella
Mateo Manuel Perpetuo
Katelyn Rose Pinto
Anita Grace Pothanszky
Michael Primorac
Juliana Doris Provenzano
Emma J. Ratner
Kelly A. Ratner
Ann Marie Restieri
Daniel Orlando Rodrigues
Eric Michael Romansky
Evan Matthew Ross,
Shania Analyce Rossi
Connor Martin Rownin
Connor Scalia
Bianca Silva
Alden Gerald Snajder
Katherine Anna Stalling
Kyle Joseph Stofko
Carson Michael Swift
Noelle E. Swift
Julia Faith Tristine
Joseph Michael Turiano
Christopher R. Tveter
Stephen Phillip VanGemert
Karma Shiv Vijay
Devin Alexander Vollono
Nala Williams Walker
Joshua Wilson Wittenberger
Deborah Chlea Zarzuela
Harmony Zhao
Emily Zheng
Grade 10 honors
Alexa JoAnn Allan
Sierra Raquel Andrews
Patricia Rose Andrzejewski
Emma Antolini
Jessica Eileen Bajorinas
Shannon Claire Baldino
Patrick Scott Bokine
Lindsey Ann Breyan
Thomas Brisch
Maria Alejandra Castro-Rodriguez
Justin Cavone
Zachary Henin Chin
Christian Chung
Anna Rose Civitelli
Rachel Lang Colegrove
Alexis Banks Collins
Brianna Lynn Craig
Allen Jean-Pierre Crosnier
Michaela Leigh Csvihinka
Olivia Melanie Cull
Lucas Mitchell Cuseo
Tiffany May D’Elia
Taylor Madison DaEira
Jarett Denner
Myriam Desruisseaux
Hannah Epifano
Ani-Angelique Fernandes-Adorno
Dylan Ferris
Hannah Isabel Mankowitz Fink
Lauren Elizabeth Forger
Zachary Thomas Forte
Grace Ellen Gallant
Tyler R. Gaughan
Bazil Eddie Graham Edwin Grabovsky
Jacob Warren Gratrix
Bradley Peter Grose
Caitlyn Rose Gruber
Amanda Ruth Hanna
John Thomas Hanson
Zachary Mathew Hernandez
Paige Whitney Hine
Jacob Karcher
Emily Grace Kauke
Sam Thomas Kealey
Samuel Kellogg
Jackson Lloyd Kelman
Joseph Aldo Kipp
Jared Arun Kumar
Nikita Sergei Kuzmitski
Meghan Kristine Lancaster
George Joseph Lazor
Jeho Lee
Jason E. Lobdell
Lillian Katherine Macfadyen
Michael J. Marella
James Matthew Martinez
Emma Cecile McCarthy
Lily Kana McCarthy
Tristan August McDonough
Riley McGuire
Aidan Craig McShane
Dylan James Mercaldi
Zachary Minch
Matthew Adam Mitola
Rory Grace Monaco
Christina Danielle Moniz
Grace Nielsen
Megan M. O’Meara
Maggie Ellen O’Reilly
Devin Asante Owiredu
Alexander George Pall
Dawson Tyler Pallotta
Madison Elizabeth Pizzolato
Kayla Rose Plunkett
Lauren Rancourt
Kaitlyn Reagan
Emily Lane Rentz
Natalia Konstantine Robbokos
Amanda R. Rooney
Aaron Roy
Andrew R. Ruggiero
Joseph M. Samonek
Isabella M. Santos
Alicia Nicole Saray
Gabriela Correa Sardinha
Jarrod Schulz
Nicholas Sentementes
Hunter Sevc
Maxwell Jeffrey Shamas
Nathan L. Silver
Samantha Lynn Sisson
Jared Michael Smith
Emily Hawley Steffens
Briana Hope Stockbridge
Cailinn Stockman
Erika Taylor Stone
Christopher John Teixeira
Sean Gabriel Vargas
Jacob Kenneth Welch
Jordan West
Emily Megan Winington
Madeline Jane Winters
Michael Karl Wisentaner
Nicholas Samuel Zarrelli
John Christopher Zazuri
Shuo Zheng
Grade 11 honors
Ashley Acerbo
David John Allan
Vida Skye Arroyo
Amaan Ashab
Brendon Attah-Agyeman
Riley Bachard
Andre Badolato
Julianna Bella Barker
Ethan Bassett
Safeta Basuljevic
Gabrielle Shvonne Beckett
JoAnn Elizabeth Bell
Jacqueline Joy Bennett
Jessica Berry
Justin Luis Bigelow
Owen Braddick
Kevin Thomas Brown
Sloane Burling
Emma O. Campos
Meg Ann Cardi
Soorya Chenthilnathan
Kevin Cirillo
Anthony Carl Conte
Ryan Michael Conte
Haleigh Lorraine Coscia
Peter Blair Cosmedy
Juliana D’Auria
Abigail D’Eramo
Colin Davis
Tiffany Natalie DiPalermo
Rosemary DiTaranto
James McGregor Donnelly
Cole Dowling
Gina Maria Dragonette
Jack William Duignan
Hailey Dushay
Daniel Edward Fagan
Cameron Falcone
Kira Fitch
Samuel Forsythe
Owen Fox
Anthony Joseph Franco
Braedon Samuel Gentry
Alexandra Alysse Gomez
Riley Gorman
Michael Hayes
Emily A. Heller
Matthew Hersch
Gabrielle Sara Hirsch
Ryan John Hodska
Thomas Britton Hooker
Kathryn Ann Jelliffe
Benjamin Conrad Kealey
Kelcie Rose Killian
Benjamin Klittnick
Alexia Kocis
Kyle Konkol
Michael Kopfmann
Hayley Frances Larson
Ian Joseph Laskey
Nicholas James Lebinski
Zackary Curtis Lee
Justin LeMoine
Madeline Julia Lesko
Brooke Elizabeth Levinson
Harrison Anthony Loescher
Nicholas Lorusso
Erin T. Macfarlane
Joshua Robert Machan
Drake Marchese
Ashley Marcinek
Andrew Maslar
Maxwell Mastrorocco
Rodolfo Ernesto McCarthy
Liam McCarthy
Ian McCluskey
Zachary McCollum
Shane McPadden
Tyler Joseph Michalka
Gregory Michael Miller
Hannah Elizabeth Molwitz
Brendan Moretti
Zaid Mumtaz
Christopher Nicolia
Lily Grace Palomba
Hanna Parham.
Jeffrey T. Pickup
Justin Pietrzak
Mackenzie Leigh Pontonio
Melinda Karen Primorac
Erica Pullen
Heylee Purcell
Caeley Lorenz Raymond
Colin Peyton Raymond
James Redmond
Macklin Rully
Jonah Benjamin Santiana
Samantha Sebben
Mohammad I. Seif
Nicolas Sementilli
Ryan Shaw
Ryan Silver
Ellen Stansfield
Chantelle Pauline Stewart
Ember L. Strickland
Curtis Swain
Amy Elizabeth Teixeira
Mikaelah Serena Teixeira
Kobe Phinit Ter
Jacob Thornley
Abigail Grace Tohill
Nolan Tornay
Kayla Nikole Traggianese
Eliana Trevino
Alexander Veneti Vassilakis
Julia Susan Vincent
David Volturno
Paige Elizabeth Wagner
Diana Gabrielle Wallet
Lauren Welch
Arron Wickson
Alexis Woitowitz
Lauren Mary Young
Kaley Danielle Youngcourt
Nicole E. Zalinger
Jennifer Celeste Zucca
Michael Zuk
Grade 12 honors
Alexa Genevieve Adams
Valerio Altobelli
Matthew Lawrence Andronowitz
Lexi Assenza
Ashley Baldino
Brenton Michael Barreira
Alexander Barrett
Jonathan Bartek
Alec Beavers
Jack Bebbington
Brianna Bender
Nicole Bisesi
Emma Lynn Breyan
Olivia Bria
Vanessa Ann Burgess
Alek Matthieu Cabral
Kanu Caplash
Emerson Carlson
Alicia Cascella
Elizabeth Cataldo
Jillian Terese Cervini
Christopher Manuel Coelho
Andrew Cohen
Brian Frederick Correll
Tyler Csvihinka
Cassidy Deering
Danielle Dessau
Maya Elizabeth Dougherty
Donna Dragonette
Seth T. Dyess
Emily Ann Fedeli
Jessica Leigh Ferrigno
Paige Ficko
Brandon Fischetti
Sophia Marie Gallo
Christopher Game
Alyssa Janet Gorman
Benjamin Haeger
Jenna M. Hall
Kyle Wilson Harper
Kayla Loren Infante
Emily Jennings
John Edward Jensen
Anthony Joaquim
Victoria Jones
Tyler Raymond Karr
Michelle Kirkham
Emily Kitchener
Madeleine Knise
Katherine Koscinski
Alan Kristie
Ryan Kristie
Alyssa Kronisch
Jessica Lynne Kumar
Timothy Kwochka
Zayne Lawrence
Alison Claire Leavey
Allan de Arruda Lemos
Rosamarie Lyons
Kelly McCarthy
Isabella Mary-Rose Medaris
Jamie Mennona
Ava Maria Michelangelo
Patrick Reilly Monaco
Adam Montague
Jessica Mount
Evan James Murray
Maxwell Murray
Eric John Naposki-Abdalah
Giavanna Marie Nicefaro
Emily Pall
John A. Palmer
Laurel Kathleen Parkin
Morgan Pavlik
Lily Marie Pirulli
Lexi Pivarnik
Chloe Jacqueline Pizzolato
Daniel Poppa
Kenneth H. Price
Madison Ramos
Kirill Hunt Riesinger
Sabrina Marie Romansky
Trevor Rooney
Owen Ross
Lisandro F. Saenz
Grace Salamon
Jillian Leigh Samperi
Isabella Marie Sanchez
Dylan C. Schultz
Justin Scianna
Omar I. Seif
Amanda Mary Short
Anthony Silva
Devon Slattery
Erik Jason Squibb
Daniel Stafford
Elizabeth Steeves
Ryan Stone
Joseph Symochko
Ellie Vassilakis
Christina Walker
Kyle Jordan Weiss
Garrett Whaley
Andrew Whitney
Jayden Wieser
Jacqueline Renee Wilmington
Faith E. Winship
Jedrek Wittenberger
Angela Yu
Peter Zacchilli
Nicole S. Zapherson
Grade 9 high honors
Lydia Jane Aguilar
Aarti Arasada
Hayley Elizabeth Baron
Laura Kaitlyn Barringer
Skylar R. Brodtman
Kyle Alvares Cirillo
Amanda M. Cohen
Molly P. Dauk
Michelle Patricia DeLessio
Joseph Anthony DePalma
Margaret L. Dixon
Aidan Symes Donnelly
Maria Carmina Fiore
Annirose Lynn Gaber
Joseph DaSilva Goncalves
Deepti Gosukonda
Zoe Elizabeth Helmke
Juliana Pia Henry
Ian G. Hidalgo
Thomas Raymond Insalaco
Paige Shay Jelliffe
Andrew Kanjo
Caroline Patrice Kopfmann
Valerie Slava Maria Kulakov
Kacey Faith Lawrence
Steven Y. Lee
Joseph David Lemm
Kevin John Luke
Isabella Luongo
Joshua James McMellon
Henry Steven Minnick
Kimberly Elise Morgan
Zaccheri Adam Morra
Mackenzie Nicole Myers
Makenna Ashley Nicholas
Chelsea Onuska
Jessica Madeline Pallas
Ariana Lynn Pereira
Katie Ann Pfau
Sarah Elizabeth Pfau
Madison Leigh Procyk
Jack Psaras
Victoria Rose Scorza
Hailey Elizabeth Simons
Emily Lynn Simpkins
Evan Jeffrey Smith
Hunter Robert Smith
Hunter August Socci
Geoffrey Thomas Takacs
Amanda Theresa Tatnall
Alaina Tortora
Ryan Patrick Unger
Chiara Domenica Vaccaro
Kess Adair Wieser
Victoria Wilenska
Ashley Ann Willumsen
Rebecca Paige Young
Julia Brooke Zarkar
Grade 10 high honors
Julia Rose Andronowitz
Michelle Princy Antony
Jake W. Bonczek
Gretchen Mary Bunovsky
Mackenzie Jane Callanan
Violet Reed Carlson
Molly Carriero
Megan Catherine Cavanaugh
Shannon Elizabeth Cavanaugh
Gillian Loren Ciaccio
Lily Elizabeth Coilparampil
Alison Marianna Cross
Mary Elizabeth Curry
Amanda Nascimento Dial
Margaret Elizabeth Didio
Wyatt Dzilinski
Curtis Michael Fedorko
Denis John Foley
Manaia Grace Friend
Samuel David Gertner
Trent Michael Grabowski
Victor Avante Harris
Jessica Anne Johnson
Christina Jones
Emily Kusinski
Julianna Marie Lindquist
Conor T. Mahony
McKayla E. Marrin
Nolan Parmar McCarter
Kaleigh Lynn McGunnigle
Joshua Michael Memmesheimer
Mackenzie Ray Metro
Alexander Lawrence Moreno
Sean Michael Murray
Madison Jaime O’Gull
Christopher James Parkin
Alyse Peduto
Jack Edward Roberge
Katherine Samonek
Melissa Ann Santos
Praneet Saxena
Caroline Anne Scholz
Liora Marie Sims
Jessica Anna Sokal
Aaron Leonard Squibb
Sowmya Srinivasan
Peyton Sava Sullivan
Rohit Sureshanand
Sneha Sureshanand
Britney Taylor Swanson
Tyler David Vaglivelo
Taggart Payton Weiss
Ryan Richard Winkler
Victoria Yencik
Grade 11 high honors
Alia Aguilar
Tatiana Garine Artinian
Gabriela Batsu
Sophie Chung
Richard Condon
Kelsey June Coville
Stefane Caroline DaSilva Gomes
Katherine DeGeorge
Rachel DeMayo
James B. DiPreta
Callie Rachel Engle
Julianne T. Farnham
Cassandra Gerace
Alexa Marie Getner
Kevin Wilson Harper
Nisha Honnaya
Mitchell Robert Hornak
Kyle Immel
Kaitlyn Infante
Vanessa Lee Infante
Nicholas Anthony Isabella
Kaitlin Rain Kerr
Emily Lane
Danielle Lazzaro
Katherine Hannah Lee
Sabrina Lemm
Elias Dylan Levy
Alexandra Lichvar
Wen Jay Lim
Kaitlyn Lorenz Logan
Alexander M. Massaro
Emily McMahon
Ashley Keara Mowka
Brianna Mulloy
Ryan Alexander Nicholas
Kevin Papscoe
Matthew Pearson
Ava R. Proscino
Rebecca Irene Rancourt
Shawn Rayno
Grace Richards-Hannigan
Gabriel Francisco Rodrigues
William Santee
Chloe Shawah
Cassidy Swanson
Sarah Tobin
Anika Shubalakshmi Veeraraghav
Donald Coughlin Wheeler
Grade 12 high honors
Christina Andreo
Allison Marie Bajorinas
Alyssa Balestrieri
Corinne Batsu
Victoria Anna Ben
Maya Brodtman
Wade Randall Burton
Jane Capozziello
Christopher Cavanaugh
Lucas George Ciaccio
Michelle Ann Cobuzzi
Kyle Daniel Collins
Johnathan H. Culp
Megan Cunninghame
Julia Elise D’Agostino
Spencer Dai
Milly Delaney
Cassandra DeLeo
Louis Duh
Tyler Farina
Michael Lawrence Fedorko
EmmaKate Foley
Elisabeth Fried
Samantha Goldfarb
Sarah Gruber
Grace Elizabeth Gustinis
Amber L. Iannotti
Jordan Rose Kubik
Lucia Laudato
Patrick Lazzaro
Ji Won Lee
Ryan Lee
Edward August Lucano
Ryan Mahony
Emily Majewski
Kelly Patricia McCauley
Alexandra Tina Meropoulos
Christopher Moquin
Arkin Mukherjee
Ashley Myers
Francis Edward Nicolas
Kevin John O’Leary
Olivia Anne Palermo
Emma Jane Palomba
Brittany Perigyi
Anna Vista Petruny
Joseph Philbrick
Michael Pieper
Stephanie Zakirov Potash
Michelle Sue Rajpolt
Justin Sadownick
Ana Carolina Sardinha
Natalia Savkovic
Sarah Schulz
Calli Sederquest
Casey S. Sederquest
Alexa Sentementes
Luke Shaffer
Allison Skoog
Joseph M. Socci
Marissa Taylor Swift
Ryan Tedesco
Jessica Jing Thompson
Benjamin Townson
Kevin Tran
Nicole Francesca Tuccinardi
Isabella Maria Vaccaro
Lindsey Wall
Peter A. Westphal