Monroe Courier

Masuk honor roll

By Monroe Courier on March 21, 2017 in Schools · 0 Comments

The following students made the honor roll and high honor roll at Masuk High School.

Grade 9 honors

Christian Alejandro Aja

Joseph N. Ambrosini

Emily Andersen

Kyle James Anderson

Isabella Rayne Arjona

Mary Attah-Agyeman

Ross Matthew Beck

Halle Marie-Lise Begin

Andrew Bernard Berry

Molly Kathleen Bonczek

Ethan James Briand

William Geoffrey Briand

Michael A. Bunovsky

Lorin Isabela Campos

David Canas

Abigail Marie Clausen

Gabriella Lia Coglitore

Joseph Patrick Constantino

Starr Amber D’Amato

Mackenzie Lynne Deering

Morgan Kathryn Drap

Michael Charles Eisenman

Julia Rose Finegan

Jenny Marie Fogle

Olivia Frost

Julia Anna Gallo

Ariana Garcia

James Joseph Gillen

Zachary Charles Giugno

Theodore W. Gross

Jordan Rose Gueli

Madison Eden Guerrera

Jeffrey Stutts Guglielmo

Bridgette Gustafson

Emma Rose Gustinis

Amanda Chantell Hardial

Philip Hayes

Alexei William Hickey

Kaitlyn Diana Hirsch

Chloe Victoria Hurme

Aaron James Irish-Donini

Liam Patrick Joseph

Annie Alexia Kaminskiy

Christine Autumn Kerr

Montana Marie Killoran

Alexander Jacob Klittnick

Madison Marie Kobza

Margaret Mary Kokorda

Kyle Scott Koscinski

Emily Marina Lange

Princess Anaise Langlois

Jacob Paul Leisawitz

Sebastian David LoCascio

Sawyer Patrick Logan

John Macfarlane

Matthew Bradley Machan

Victor Antonio Madera

Sara Nicole Maini

Miles Travis Malone

Kiersten Viola Maslar

Susan Elizabeth Mathews

Jada Christine LeAnna McCloggan

Abigail Elizabeth McDonough

Keegan Delaney McDonough

Matthew Mark McGovern

Olivia Ann Mehrer

Colin George Meropoulos

Emma Alexis Michetti

Chloe Alexa Miller

Kevin M. Moavero

Alivia Marie Monaco

Amaya Marie Moxam

Arthur Louis Murillo

Susana R. Naposki-Abdalah

Jessica Amy Nivison

Jeffrey Luke Nugent

Kyle Patrick O’Leary

Harley Walker Ochoa

Rhiannon Ostrosky

Briggs William Parsell

Megan Elizabeth Pelella

Mateo Manuel Perpetuo

Katelyn Rose Pinto

Anita Grace Pothanszky

Michael Primorac

Juliana Doris Provenzano

Emma J. Ratner

Kelly A. Ratner

Ann Marie Restieri

Daniel Orlando Rodrigues

Eric Michael Romansky

Evan Matthew Ross,

Shania Analyce Rossi

Connor Martin Rownin

Connor Scalia

Bianca Silva

Alden Gerald Snajder

Katherine Anna Stalling

Kyle Joseph Stofko

Carson Michael Swift

Noelle E. Swift

Julia Faith Tristine

Joseph Michael Turiano

Christopher R. Tveter

Stephen Phillip VanGemert

Karma Shiv Vijay

Devin Alexander Vollono

Nala Williams Walker

Joshua Wilson Wittenberger

Deborah Chlea Zarzuela

Harmony Zhao

Emily Zheng

Grade 10 honors

Alexa JoAnn Allan

Sierra Raquel Andrews

Patricia Rose Andrzejewski

Emma Antolini

Jessica Eileen Bajorinas

Shannon Claire Baldino

Patrick Scott Bokine

Lindsey Ann Breyan

Thomas Brisch

Maria Alejandra Castro-Rodriguez

Justin Cavone

Zachary Henin Chin

Christian Chung

Anna Rose Civitelli

Rachel Lang Colegrove

Alexis Banks Collins

Brianna Lynn Craig

Allen Jean-Pierre Crosnier

Michaela Leigh Csvihinka

Olivia Melanie Cull

Lucas Mitchell Cuseo

Tiffany May D’Elia

Taylor Madison DaEira

Jarett Denner

Myriam Desruisseaux

Hannah Epifano

Ani-Angelique Fernandes-Adorno

Dylan Ferris

Hannah Isabel Mankowitz Fink

Lauren Elizabeth Forger

Zachary Thomas Forte

Grace Ellen Gallant

Tyler R. Gaughan

Bazil Eddie Graham Edwin Grabovsky

Jacob Warren Gratrix

Bradley Peter Grose

Caitlyn Rose Gruber

Amanda Ruth Hanna

John Thomas Hanson

Zachary Mathew Hernandez

Paige Whitney Hine

Jacob Karcher

Emily Grace Kauke

Sam Thomas Kealey

Samuel Kellogg

Jackson Lloyd Kelman

Joseph Aldo Kipp

Jared Arun Kumar

Nikita Sergei Kuzmitski

Meghan Kristine Lancaster

George Joseph Lazor

Jeho Lee

Jason E. Lobdell

Lillian Katherine Macfadyen

Michael J. Marella

James Matthew Martinez

Emma Cecile McCarthy

Lily Kana McCarthy

Tristan August McDonough

Riley McGuire

Aidan Craig McShane

Dylan James Mercaldi

Zachary Minch

Matthew Adam Mitola

Rory Grace Monaco

Christina Danielle Moniz

Grace Nielsen

Megan M. O’Meara

Maggie Ellen O’Reilly

Devin Asante Owiredu

Alexander George Pall

Dawson Tyler Pallotta

Madison Elizabeth Pizzolato

Kayla Rose Plunkett

Lauren Rancourt

Kaitlyn Reagan

Emily Lane Rentz

Natalia Konstantine Robbokos

Amanda R. Rooney

Aaron Roy

Andrew R. Ruggiero

Joseph M. Samonek

Isabella M. Santos

Alicia Nicole Saray

Gabriela Correa Sardinha

Jarrod Schulz

Nicholas Sentementes

Hunter Sevc

Maxwell Jeffrey Shamas

Nathan L. Silver

Samantha Lynn Sisson

Jared Michael Smith

Emily Hawley Steffens

Briana Hope Stockbridge

Cailinn Stockman

Erika Taylor Stone

Christopher John Teixeira

Sean Gabriel Vargas

Jacob Kenneth Welch

Jordan West

Emily Megan Winington

Madeline Jane Winters

Michael Karl Wisentaner

Nicholas Samuel Zarrelli

John Christopher Zazuri

Shuo Zheng

 

Grade 11 honors

Ashley Acerbo

David John Allan

Vida Skye Arroyo

Amaan Ashab

Brendon Attah-Agyeman

Riley Bachard

Andre Badolato

Julianna Bella Barker

Ethan Bassett

Safeta Basuljevic

Gabrielle Shvonne Beckett

JoAnn Elizabeth Bell

Jacqueline Joy Bennett

Jessica Berry

Justin Luis Bigelow

Owen Braddick

Kevin Thomas Brown

Sloane Burling

Emma O. Campos

Meg Ann Cardi

Soorya Chenthilnathan

Kevin Cirillo

Anthony Carl Conte

Ryan Michael Conte

Haleigh Lorraine Coscia

Peter Blair Cosmedy

Juliana D’Auria

Abigail D’Eramo

Colin Davis

Tiffany Natalie DiPalermo

Rosemary DiTaranto

James McGregor Donnelly

Cole Dowling

Gina Maria Dragonette

Jack William Duignan

Hailey Dushay

Daniel Edward Fagan

Cameron Falcone

Kira Fitch

Samuel Forsythe

Owen Fox

Anthony Joseph Franco

Braedon Samuel Gentry

Alexandra Alysse Gomez

Riley Gorman

Michael Hayes

Emily A. Heller

Matthew Hersch

Gabrielle Sara Hirsch

Ryan John Hodska

Thomas Britton Hooker

Kathryn Ann Jelliffe

Benjamin Conrad Kealey

Kelcie Rose Killian

Benjamin Klittnick

Alexia Kocis

Kyle Konkol

Michael Kopfmann

Hayley Frances Larson

Ian Joseph Laskey

Nicholas James Lebinski

Zackary Curtis Lee

Justin LeMoine

Madeline Julia Lesko

Brooke Elizabeth Levinson

Harrison Anthony Loescher

Nicholas Lorusso

Erin T. Macfarlane

Joshua Robert Machan

Drake Marchese

Ashley Marcinek

Andrew Maslar

Maxwell Mastrorocco

Rodolfo Ernesto McCarthy

Liam McCarthy

Ian McCluskey

Zachary McCollum

Shane McPadden

Tyler Joseph Michalka

Gregory Michael Miller

Hannah Elizabeth Molwitz

Brendan Moretti

Zaid Mumtaz

Christopher Nicolia

Lily Grace Palomba

Hanna Parham.

Jeffrey T. Pickup

Justin Pietrzak

Mackenzie Leigh Pontonio

Melinda Karen Primorac

Erica Pullen

Heylee Purcell

Caeley Lorenz Raymond

Colin Peyton Raymond

James Redmond

Macklin Rully

Jonah Benjamin Santiana

Samantha Sebben

Mohammad I. Seif

Nicolas Sementilli

Ryan Shaw

Ryan Silver

Ellen Stansfield

Chantelle Pauline Stewart

Ember L. Strickland

Curtis Swain

Amy Elizabeth Teixeira

Mikaelah Serena Teixeira

Kobe Phinit Ter

Jacob Thornley

Abigail Grace Tohill

Nolan Tornay

Kayla Nikole Traggianese

Eliana Trevino

Alexander Veneti Vassilakis

Julia Susan Vincent

David Volturno

Paige Elizabeth Wagner

Diana Gabrielle Wallet

Lauren Welch

Arron Wickson

Alexis Woitowitz

Lauren Mary Young

Kaley Danielle Youngcourt

Nicole E. Zalinger

Jennifer Celeste Zucca

Michael Zuk

Grade 12 honors

Alexa Genevieve Adams

Valerio Altobelli

Matthew Lawrence Andronowitz

Lexi Assenza

Ashley Baldino

Brenton Michael Barreira

Alexander Barrett

Jonathan Bartek

Alec Beavers

Jack Bebbington

Brianna Bender

Nicole Bisesi

Emma Lynn Breyan

Olivia Bria

Vanessa Ann Burgess

Alek Matthieu Cabral

Kanu Caplash

Emerson Carlson

Alicia Cascella

Elizabeth Cataldo

Jillian Terese Cervini

Christopher Manuel Coelho

Andrew Cohen

Brian Frederick Correll

Tyler Csvihinka

Cassidy Deering

Danielle Dessau

Maya Elizabeth Dougherty

Donna Dragonette

Seth T. Dyess

Emily Ann Fedeli

Jessica Leigh Ferrigno

Paige Ficko

Brandon Fischetti

Sophia Marie Gallo

Christopher Game

Alyssa Janet Gorman

Benjamin Haeger

Jenna M. Hall

Kyle Wilson Harper

Kayla Loren Infante

Emily Jennings

John Edward Jensen

Anthony Joaquim

Victoria Jones

Tyler Raymond Karr

Michelle Kirkham

Emily Kitchener

Madeleine Knise

Katherine Koscinski

Alan Kristie

Ryan Kristie

Alyssa Kronisch

Jessica Lynne Kumar

Timothy Kwochka

Zayne Lawrence

Alison Claire Leavey

Allan de Arruda Lemos

Rosamarie Lyons

Kelly McCarthy

Isabella Mary-Rose Medaris

Jamie Mennona

Ava Maria Michelangelo

Patrick Reilly Monaco

Adam Montague

Jessica Mount

Evan James Murray

Maxwell Murray

Eric John Naposki-Abdalah

Giavanna Marie Nicefaro

Emily Pall

John A. Palmer

Laurel Kathleen Parkin

Morgan Pavlik

Lily Marie Pirulli

Lexi Pivarnik

Chloe Jacqueline Pizzolato

Daniel Poppa

Kenneth H. Price

Madison Ramos

Kirill Hunt Riesinger

Sabrina Marie Romansky

Trevor Rooney

Owen Ross

Lisandro F. Saenz

Grace Salamon

Jillian Leigh Samperi

Isabella Marie Sanchez

Dylan C. Schultz

Justin Scianna

Omar I. Seif

Amanda Mary Short

Anthony Silva

Devon Slattery

Erik Jason Squibb

Daniel Stafford

Elizabeth Steeves

Ryan Stone

Joseph Symochko

Ellie Vassilakis

Christina Walker

Kyle Jordan Weiss

Garrett Whaley

Andrew Whitney

Jayden Wieser

Jacqueline Renee Wilmington

Faith E. Winship

Jedrek Wittenberger

Angela Yu

Peter Zacchilli

Nicole S. Zapherson

Grade 9 high honors

Lydia Jane Aguilar

Aarti Arasada

Hayley Elizabeth Baron

Laura Kaitlyn Barringer

Skylar R. Brodtman

Kyle Alvares Cirillo

Amanda M. Cohen

Molly P. Dauk

Michelle Patricia DeLessio

Joseph Anthony DePalma

Margaret L. Dixon

Aidan Symes Donnelly

Maria Carmina Fiore

Annirose Lynn Gaber

Joseph DaSilva Goncalves

Deepti Gosukonda

Zoe Elizabeth Helmke

Juliana Pia Henry

Ian G. Hidalgo

Thomas Raymond Insalaco

Paige Shay Jelliffe

Andrew Kanjo

Caroline Patrice Kopfmann

Valerie Slava Maria Kulakov

Kacey Faith Lawrence

Steven Y. Lee

Joseph David Lemm

Kevin John Luke

Isabella Luongo

Joshua James McMellon

Henry Steven Minnick

Kimberly Elise Morgan

Zaccheri Adam Morra

Mackenzie Nicole Myers

Makenna Ashley Nicholas

Chelsea Onuska

Jessica Madeline Pallas

Ariana Lynn Pereira

Katie Ann Pfau

Sarah Elizabeth Pfau

Madison Leigh Procyk

Jack Psaras

Victoria Rose Scorza

Hailey Elizabeth Simons

Emily Lynn Simpkins

Evan Jeffrey Smith

Hunter Robert Smith

Hunter August Socci

Geoffrey Thomas Takacs

Amanda Theresa Tatnall

Alaina Tortora

Ryan Patrick Unger

Chiara Domenica Vaccaro

Kess Adair Wieser

Victoria Wilenska

Ashley Ann Willumsen

Rebecca Paige Young

Julia Brooke Zarkar

Grade 10 high honors

Julia Rose Andronowitz

Michelle Princy Antony

Jake W. Bonczek

Gretchen Mary Bunovsky

Mackenzie Jane Callanan

Violet Reed Carlson

Molly Carriero

Megan Catherine Cavanaugh

Shannon Elizabeth Cavanaugh

Gillian Loren Ciaccio

Lily Elizabeth Coilparampil

Alison Marianna Cross

Mary Elizabeth Curry

Amanda Nascimento Dial

Margaret Elizabeth Didio

Wyatt Dzilinski

Curtis Michael Fedorko

Denis John Foley

Manaia Grace Friend

Samuel David Gertner

Trent Michael Grabowski

Victor Avante Harris

Jessica Anne Johnson

Christina Jones

Emily Kusinski

Julianna Marie Lindquist

Conor T. Mahony

McKayla E. Marrin

Nolan Parmar McCarter

Kaleigh Lynn McGunnigle

Joshua Michael Memmesheimer

Mackenzie Ray Metro

Alexander Lawrence Moreno

Sean Michael Murray

Madison Jaime O’Gull

Christopher James Parkin

Alyse Peduto

Jack Edward Roberge

Katherine Samonek

Melissa Ann Santos

Praneet Saxena

Caroline Anne Scholz

Liora Marie Sims

Jessica Anna Sokal

Aaron Leonard Squibb

Sowmya Srinivasan

Peyton Sava Sullivan

Rohit Sureshanand

Sneha Sureshanand

Britney Taylor Swanson

Tyler David Vaglivelo

Taggart Payton Weiss

Ryan Richard Winkler

Victoria Yencik

Grade 11 high honors

Alia Aguilar

Tatiana Garine Artinian

Gabriela Batsu

Sophie Chung

Richard Condon

Kelsey June Coville

Stefane Caroline DaSilva Gomes

Katherine DeGeorge

Rachel DeMayo

James B. DiPreta

Callie Rachel Engle

Julianne T. Farnham

Cassandra Gerace

Alexa Marie Getner

Kevin Wilson Harper

Nisha Honnaya

Mitchell Robert Hornak

Kyle Immel

Kaitlyn Infante

Vanessa Lee Infante

Nicholas Anthony Isabella

Kaitlin Rain Kerr

Emily Lane

Danielle Lazzaro

Katherine Hannah Lee

Sabrina Lemm

Elias Dylan Levy

Alexandra Lichvar

Wen Jay Lim

Kaitlyn Lorenz Logan

Alexander M. Massaro

Emily McMahon

Ashley Keara Mowka

Brianna Mulloy

Ryan Alexander Nicholas

Kevin Papscoe

Matthew Pearson

Ava R. Proscino

Rebecca Irene Rancourt

Shawn Rayno

Grace Richards-Hannigan

Gabriel Francisco Rodrigues

William Santee

Chloe Shawah

Cassidy Swanson

Sarah Tobin

Anika Shubalakshmi Veeraraghav

Donald Coughlin Wheeler

Grade 12 high honors

Christina Andreo

Allison Marie Bajorinas

Alyssa Balestrieri

Corinne Batsu

Victoria Anna Ben

Maya Brodtman

Wade Randall Burton

Jane Capozziello

Christopher Cavanaugh

Lucas George Ciaccio

Michelle Ann Cobuzzi

Kyle Daniel Collins

Johnathan H. Culp

Megan Cunninghame

Julia Elise D’Agostino

Spencer Dai

Milly Delaney

Cassandra DeLeo

Louis Duh

Tyler Farina

Michael Lawrence Fedorko

EmmaKate Foley

Elisabeth Fried

Samantha Goldfarb

Sarah Gruber

Grace Elizabeth Gustinis

Amber L. Iannotti

Jordan Rose Kubik

Lucia Laudato

Patrick Lazzaro

Ji Won Lee

Ryan Lee

Edward August Lucano

Ryan Mahony

Emily Majewski

Kelly Patricia McCauley

Alexandra Tina Meropoulos

Christopher Moquin

Arkin Mukherjee

Ashley Myers

Francis Edward Nicolas

Kevin John O’Leary

Olivia Anne Palermo

Emma Jane Palomba

Brittany Perigyi

Anna Vista Petruny

Joseph Philbrick

Michael Pieper

Stephanie Zakirov Potash

Michelle Sue Rajpolt

Justin Sadownick

Ana Carolina Sardinha

Natalia Savkovic

Sarah Schulz

Calli Sederquest

Casey S. Sederquest

Alexa Sentementes

Luke Shaffer

Allison Skoog

Joseph M. Socci

Marissa Taylor Swift

Ryan Tedesco

Jessica Jing Thompson

Benjamin Townson

Kevin Tran

Nicole Francesca Tuccinardi

Isabella Maria Vaccaro

Lindsey Wall

Peter A. Westphal

 

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