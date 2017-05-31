Monroe Courier

Masuk honor roll

By Monroe Courier on May 31, 2017 in Schools · 0 Comments

The following students made the honor roll and the high honor roll at Masuk High School during the third quarter.

Grade 9 Honors

Lydia Jane Aguilar

Christian Alejandro Aja

Hamza Fuad Al-Hameedi

Joseph N. Ambrosini

Emily Andersen

Kyle James Anderson

Isabella Rayne Arjona

Mary Attah-Agyeman

Halle Marie-Lise Begin

Molly Kathleen Bonczek

Ethan James Briand

William Geoffrey Briand

Alec Gerald Broadhurst

Skylar R. Brodtman

Lorin Isabela Campos

David Canas

Kyle Alvares Cirillo

Abigail Marie Clausen

Gabriella Lia Coglitore

Amanda M. Cohen

Starr Amber D’Amato

Margaret L. Dixon

Aidan Symes Donnelly

Morgan Kathryn Drap

Peter Dutkowsky

Cole Eible

Isabelle Charlotte Farina

Julia Rose Finegan

Jenny Marie Fogle

Annirose Lynn Gaber

Julia Anna Gallo

James Joseph Gillen

Zachary Charles Giugno

Jordan Rose Gueli

Madison Eden Guerrera

Jeffrey Stutts Guglielmo

Emma Rose Gustinis

Amanda Chantell Hardial

Philip Hayes

Arthur Jeet Heslin

Ian G. Hidalgo

Kaitlyn Diana Hirsch

Thomas Raymond Insalaco

Aaron James Irish-Donini

Caroline Rose Jennings

Christine Autumn Kerr

Alexander Jacob Klittnick

Madison Marie Kobza

Margaret Mary Kokorda

Evan Michael LaGuardia

Emily Marina Lange

Princess Anaise Langlois

Riley Dale Lavin

Kacey Faith Lawrence

Jacob Paul Leisawitz

Sebastian David LoCascio

Sawyer Patrick Logan

Matthew Bradley Machan

Victor Antonio Madera

Sara Nicole Maini

Robert Lawrence Mas

Kiersten Viola Maslar

Susan Elizabeth Mathews

Sean Patrick McCauley

Jada Christine LeAnna McCloggan

Keegan Delaney McDonough

Matthew Mark McGovern

Joshua James McMellon

Olivia Ann Mehrer

Colin George Meropoulos

Emma Alexis Michetti

Chloe Alexa Miller

Kevin M. Moavero

Alivia Marie Monaco

Kimberly Elise Morgan

Amaya Marie Moxam

Susana R. Naposki-Abdalah

Jeffrey Luke Nugent

Kyle Patrick O’Leary

Rhiannon Ostrosky

Briggs William Parsell

Megan Elizabeth Pelella

Mateo Manuel Perpetuo

Anita Grace Pothanszky

Juliana Doris Provenzano

Emma J. Ratner

Kelly A. Ratner

Ann Marie Restieri

Eric Michael Romansky

Shania Analyce Rossi

Connor Martin Rownin

Connor Scalia

Evan Jeffrey Smith

Hunter Robert Smith

Alden Gerald Snajder

Katherine Anna Stalling

Carson Michael Swift

Noelle E. Swift

Alaina Tortora

Julia Faith Tristine

Christopher R. Tveter

Stephen Phillip VanGemert

Devin Alexander Vollono

Nala Williams Walker

Maximilian Alek Westphal

Ashley Ann Willumsen

Samer Wisaa

Joshua Wilson Wittenberger

Julia Brooke Zarkar

Harmony Zhao

Emily Zheng

 

Grade 10 Honors

Alexa JoAnn Allan

Sierra Raquel Andrews

Patricia Rose Andrzejewski

Megan Alicia Aubrey

Alexandra Rose Belotti

Jessica Paige Bennett

Patrick Scott Bokine

Jake W. Bonczek

Lindsey Ann Breyan

Thomas Brisch

Brett Michael Cahill

Maria Alejandra Castro-Rodriguez

Justin Cavone

Christian Chung

Rachel Lang Colegrove

Alexis Banks Collins

Brianna Lynn Craig

Allen Jean-Pierre Crosnier

Olivia Melanie Cull

Mary Elizabeth Curry

Lucas Mitchell Cuseo

Tiffany May D’Elia

Taylor Madison DaEira

Giavanna Marie DeLorenzo

Jarett Denner

Myriam Desruisseaux

Margaret Elizabeth Didio

Wyatt Dzilinski

Hannah Epifano

Dylan Ferris

Hannah Isabel Mankowitz Fink

Lauren Elizabeth Forger

Zachary Thomas Forte

Kate Elizabeth Gasparini

Tyler R. Gaughan

Bazil Eddie Graham Edwin Grabovsky

Jacob Warren Gratrix

Bradley Peter Grose

Caitlyn Rose Gruber

Amanda Ruth Hanna

John Thomas Hanson

Zachary Mathew Hernandez

Colin Johannes Iken

Mathew Owen Infante

Jacob Karcher

Emily Grace Kauke

Sam Thomas Kealey

Joseph Michael Keegan

Jackson Lloyd Kelman

Devin Christl Klittnick

Jared Arun Kumar

Nikita Sergei Kuzmitski

Meghan Kristine Lancaster

Jeho Lee

Jason E. Lobdell

Lillian Katherine Macfadyen

Conor T. Mahony

Michael J. Marella

Emma Cecile McCarthy

Lily Kana McCarthy

Kaleigh Lynn McGunnigle

Aidan Craig McShane

Dylan James Mercaldi

Zachary Minch

Matthew Adam Mitola

Rory Grace Monaco

Christina Danielle Moniz

Grace Nielsen

Megan M. O’Meara

Alexander George Pall

Kayla Rose Plunkett

Lauren Rancourt

Edward Gerard Reith

Emily Lane Rentz

Amanda R. Rooney

Aaron Roy

Joseph M. Samonek

Isabella M. Santos

Alicia Nicole Saray

Gabriela Correa Sardinha

Caroline Anne Scholz

Jarrod Schulz

Nicholas Sentementes

Hunter Sevc

Maxwell Jeffrey Shamas

Kelly Lyn Sipos

Samantha Lynn Sisson

Jared Michael Smith

Emily Hawley Steffens

Cailinn Stockman

Casandra Marie Stoica

Erika Taylor Stone

Sean Gabriel Vargas

Jacob Kenneth Welch

Emily Megan Winington

Joseph Anthony Zahor

Nicholas Samuel Zarrelli

John Christopher Zazuri

Shuo Zheng

 

Grade 11 Honors

Alia Aguilar

David John Allan

John Andersen

Vida Skye Arroyo

Riley Bachard

Alexa Marie Bacoulis

Andre Badolato

McCulloch Roger Ness Bailey

Julianna Bella Barker

Safeta Basuljevic

Jacqueline Joy Bennett

Nathaniel Bond

Kevin Thomas Brown

Sloane Burling

Emma O. Campos

Meg Ann Cardi

Victoria Lillian Casertano

Soorya Chenthilnathan

Ryan Michael Conte

Kaitlyn Elizabeth Craig

Abigail D’Eramo

Colin Davis

Katherine DeGeorge

Rosemary DiTaranto

James McGregor Donnelly

Cole Dowling

Mason John Duckworth

Jack William Duignan

Hailey Dushay

Daniel Edward Fagan

Cameron Falcone

Alexandra Alysse Gomez

Riley Gorman

Sydney Guerrera

Michael Hayes

Emily A. Heller

Matthew Hersch

Kathryn Hickey

Gabrielle Sara Hirsch

Ryan John Hodska

Mashal Saud Ibrahim

Jennifer Jacovino

Kathryn Ann Jelliffe

Benjamin Conrad Kealey

Kelcie Rose Killian

Benjamin Klittnick

Alexia Kocis

Alyssa Lynn Kostenko

Ian Joseph Laskey

Zackary Curtis Lee

Justin LeMoine

Madeline Julia Lesko

Brooke Elizabeth Levinson

Elias Dylan Levy

Harrison Anthony Loescher

Sophia Lonardo

Nicholas Lorusso

Joshua Robert Machan

Drake Marchese

Ashley Marcinek

Andrew Maslar

Maxwell Mastrorocco

Rodolfo Ernesto Mathews

Liam McCarthy

Zachary McCollum

Shane McPadden

Tyler Joseph Michalka

Gregory Michael Miller

Zaid Mumtaz

Christopher Nicolia

Emily Lynn Pelella

Jeffrey T. Pickup

Erica Pullen

Rebecca Irene Rancourt

Caeley Lorenz Raymond

Colin Peyton Raymond

Grace Richards-Hannigan

Tarra Jean Ruscoe

Sahar Sajjad

Vincent Philip Sampieri

Samantha Sebben

Mohammad I. Seif

Nicolas Sementilli

Ryan Shaw

Ellen Stansfield

Chantelle Pauline Stewart

Ember L. Strickland

Curtis Swain

Amy Elizabeth Teixeira

Kobe Phinit Ter

Sarah Tobin

Abigail Grace Tohill

Kayla Nikole Traggianese

Eliana Trevino

Alexander Veneti Vassilakis

Benjamin Vickowski

David Volturno

Gina Volturno

Diana Gabrielle Wallet

Karenna Waring

Lauren Welch

Alexis Woitowitz

Brianna Rose Yacovelli

Kaley Danielle Youngcourt

Nicole E. Zalinger

Michael Zuk

Grade 12 Honors

Andres Felipe Acuna

Nicholas Attah-Agyeman

Jonathan Bartek

Victoria Anna Ben

Olivia Bria

Maya Brodtman

Wade Randall Burton

Alek Matthieu Cabral

Emerson Carlson

Alicia Cascella

Elizabeth Cataldo

Jillian Terese Cervini

Andrew Francis Ciancetta

Andrew Cohen

Kyle Daniel Collins

Tyler Csvihinka,

Cassidy Deering

Milly Delaney

Cassandra DeLeo

Nicholas Dellapiano

Maya Elizabeth Dougherty

Jessica Leigh Ferrigno

Paige Ficko

Brandon Fischetti

Sophia Marie Gallo

Christopher Game

Alyssa Janet Gorman

Sarah Grabowski

Benjamin Haeger

Jenna M. Hall

Kyle Wilson Harper

Rachel Hooker

Kayla Loren Infante

Emily Jennings

John Edward Jensen

Kiana Jimenez

Victoria Jones

Emily Kitchener

Ethan Klopp

Madeleine Knise

Alan Kristie

Ryan Kristie

Alyssa Kronisch

Jessica Lynne Kumar

Timothy Kwochka

Lucia Laudato

Patrick Lazzaro

Edward August Lucano,

Matthew Manjos

Kelly McCarthy

Matthew Terence McCorry

Isabella Mary-Rose Medaris

Alexandra Tina Meropoulos

Ava Maria Michelangelo

Adam Montague

Christopher Moquin

Maxwell Murray

Eric John Naposki-Abdalah

Giavanna Marie Nicefaro

Emily Pall

John A. Palmer

Laurel Kathleen Parkin

Morgan Pavlik

Alissa Perdomo

Michael Pieper

Chloe Jacqueline Pizzolato

Samantha Politano

Daniel Poppa

Stephanie Zakirov Potash

Rebecca Jayne Resnick

Madeena Sadat

Grace Salamon

Jillian Leigh Samperi

Isabella Marie Sanchez

Dylan C. Schultz

Sarah Schulz

Casey S. Sederquest

Omar I. Seif

Thomas James Shiskin

Allison Skoog

Joseph M. Socci

Erik Jason Squibb

Marissa Taylor Swift

Ryan Tedesco

Nicole Francesca Tuccinardi

Michelle Vaidere Silovs

Christina Walker

Lindsey Wall

Kyle Jordan Weiss

Andrew Whitney

Jayden Wieser

Alexis Carley Zahor

Grade 9 High Honors

Aarti Arasada

Hayley Elizabeth Baron

Laura Kaitlyn Barringer

Michael A. Bunovsky

Molly P. Dauk

Michelle Patricia DeLessio

Joseph Anthony DePalma

Maria Carmina Fiore

Olivia Frost

Joseph DaSilva Goncalves

Deepti Gosukonda

Theodore W. Gross

Zoe Elizabeth Helmke

Juliana Pia Henry

Alexei William Hickey

Chloe Victoria Hurme

Paige Shay Jelliffe

Liam Patrick Joseph

Andrew Kanjo

Montana Marie Killoran

Caroline Patrice Kopfmann

Valerie Slava Maria Kulakov

Steven Y. Lee

Joseph David Lemm

Kevin John Luke

Isabella Luongo

Henry Steven Minnick

Zaccheri Adam Morra

Mackenzie Nicole Myers

Makenna Ashley Nicholas

Jessica Amy Nivison

Chelsea Onuska

Jessica Madeline Pallas

Ariana Lynn Pereira

Katie Ann Pfau

Sarah Elizabeth Pfau

Madison Leigh Procyk

Jack Psaras

Victoria Rose Scorza

Bianca Silva

Hailey Elizabeth Simons

Emily Lynn Simpkins

Hunter August Socci

Geoffrey Thomas Takacs

Amanda Theresa Tatnall

Ryan Patrick Unger

Chiara Domenica Vaccaro

Karma Shiv Vijay

Kess Adair Wieser

Victoria Wilenska

Rebecca Paige Young

Grade 10 High Honors

Julia Rose Andronowitz

Michelle Princy Antony

Jessica Eileen Bajorinas

Shannon Claire Baldino

Gretchen Mary Bunovsky

Mackenzie Jane Callanan

Violet Reed Carlson

Molly Carriero

Megan Catherine Cavanaugh

Shannon Elizabeth Cavanaugh

Gillian Loren Ciaccio

Alison Marianna Cross

Michaela Leigh Csvihinka

Amanda Nascimento Dial

Curtis Michael Fedorko

Denis John Foley

Manaia Grace Friend

Grace Ellen Gallant

Samuel David Gertner

Trent Michael Grabowski

Jessica Anne Johnson

Christina Jones

Jake Charles Kalotai

Anthony Frank Katz

Emily Kusinski

Julianna Marie Lindquist

McKayla E. Marrin

Nolan Parmar McCarter

Joshua Michael Memmesheimer

Mackenzie Ray Metro

Alexander Lawrence Moreno

Sean Michael Murray

Madison Jaime O’Gull

Maggie Ellen O’Reilly

Christopher James Parkin

Alyse Peduto

Madison Elizabeth Pizzolato

Kaitlyn Reagan

Jack Edward Roberge

Andrew R. Ruggiero

Katherine Samonek

Melissa Ann Santos

Praneet Saxena

Liora Marie Sims

Jessica Anna Sokal

Aaron Leonard Squibb

Sowmya Srinivasan

Peyton Sava Sullivan

Rohit Sureshanand

Sneha Sureshanand

Britney Taylor Swanson

Tyler David Vaglivelo

Taggart Payton Weiss

Ryan Richard Winkler

Michael Karl Wisentaner

Victoria Yencik

Grade 11 High Honors

Ashley Acerbo

Tatiana Garine Artinian

Amaan Ashab

Ethan Bassett

Gabriela Batsu

Gabrielle Shvonne Beckett

Jessica Berry

Sophie Chung

Richard Condon

Peter Blair Cosmedy

Kelsey June Coville

Stefane Caroline daSilva Gomes

Rachel deMayo

James B. DiPreta

Gina Maria Dragonette

Callie Rachel Engle

Julianne T. Farnham

Cassandra Gerace

Alexa Marie Getner

Kevin Wilson Harper

Nisha Honnaya

Mitchell Robert Hornak

Kyle Immel

Kaitlyn Infante

Vanessa Lee Infante

Nicholas Anthony Isabella

Kaitlin Rain Kerr

Kyle Konkol

Emily Lane

Danielle Lazzaro

Nicholas James Lebinski

Katherine Hannah Lee

Sabrina Lemm

Alexandra Lichvar

Wen Jay Lim

Kaitlyn Lorenz Logan

Alexander M. Massaro

Emily McMahon

Ashley Keara Mowka

Brianna Mulloy

Ryan Alexander Nicholas

Kevin Papscoe

Matthew Pearson

Mackenzie Leigh Pontonio

Melinda Karen Primorac

Ava R. Proscino

Shawn Rayno

James Redmond

Gabriel Francisco Rodrigues

William Santee

Jonah Benjamin Santiana

Chloe Shawah

Cassidy Swanson

Anika Shubalakshmi Veeraraghav

Lauren Mary Young

Grade 12 High Honors

Alexa Genevieve Adams

Christina Andreo

Allison Marie Bajorinas

Alyssa Balestrieri

Corinne Batsu

Alec Beavers

Brianna Bender

Nicole Bisesi

Jane Capozziello

Christopher Cavanaugh

Lucas George Ciaccio

Michelle Ann Cobuzzi

Brian Frederick Correll

Johnathan H. Culp

Megan Cunninghame

Julia Elise D’Agostino

Spencer Dai

Danielle Dessau

Louis Duh

Seth T. Dyess

Tyler Farina

Michael Lawrence Fedorko

EmmaKate Foley

Elisabeth Fried

Samantha Goldfarb

Sarah Gruber

Grace Elizabeth Gustinis

Amber L. Iannotti

Michelle Kirkham

Jordan Rose Kubik

Lucia Laudato

Ji Won Lee

Ryan Lee

Emily Majewski

Matthew Anthony Martino

Kelly Patricia McCauley

Ashley Myers

Francis Edward Nicolas

Olivia Anne Palermo

Emma Jane Palomba

Brittany Perigyi

Anna Vista Petruny

Joseph Philbrick

Lexi Pivarnik

Michelle Sue Rajpolt

Kirill Hunt Riesinger

Justin Sadownick

Ana Carolina Sardinha

Natalia Savkovic

Alexa Sentementes

Elizabeth Steeves

Jessica Jing Thompson

Benjamin Townson

Kevin Tran

Isabella Maria Vaccaro

Ellie Vassilakis

Peter A. Westphal

Garrett Whaley

Angela Yu

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