Masuk honor roll

The following students made the honor roll and the high honor roll at Masuk High School during the third quarter.
Grade 9 Honors
Lydia Jane Aguilar
Christian Alejandro Aja
Hamza Fuad Al-Hameedi
Joseph N. Ambrosini
Emily Andersen
Kyle James Anderson
Isabella Rayne Arjona
Mary Attah-Agyeman
Halle Marie-Lise Begin
Molly Kathleen Bonczek
Ethan James Briand
William Geoffrey Briand
Alec Gerald Broadhurst
Skylar R. Brodtman
Lorin Isabela Campos
David Canas
Kyle Alvares Cirillo
Abigail Marie Clausen
Gabriella Lia Coglitore
Amanda M. Cohen
Starr Amber D’Amato
Margaret L. Dixon
Aidan Symes Donnelly
Morgan Kathryn Drap
Peter Dutkowsky
Cole Eible
Isabelle Charlotte Farina
Julia Rose Finegan
Jenny Marie Fogle
Annirose Lynn Gaber
Julia Anna Gallo
James Joseph Gillen
Zachary Charles Giugno
Jordan Rose Gueli
Madison Eden Guerrera
Jeffrey Stutts Guglielmo
Emma Rose Gustinis
Amanda Chantell Hardial
Philip Hayes
Arthur Jeet Heslin
Ian G. Hidalgo
Kaitlyn Diana Hirsch
Thomas Raymond Insalaco
Aaron James Irish-Donini
Caroline Rose Jennings
Christine Autumn Kerr
Alexander Jacob Klittnick
Madison Marie Kobza
Margaret Mary Kokorda
Evan Michael LaGuardia
Emily Marina Lange
Princess Anaise Langlois
Riley Dale Lavin
Kacey Faith Lawrence
Jacob Paul Leisawitz
Sebastian David LoCascio
Sawyer Patrick Logan
Matthew Bradley Machan
Victor Antonio Madera
Sara Nicole Maini
Robert Lawrence Mas
Kiersten Viola Maslar
Susan Elizabeth Mathews
Sean Patrick McCauley
Jada Christine LeAnna McCloggan
Keegan Delaney McDonough
Matthew Mark McGovern
Joshua James McMellon
Olivia Ann Mehrer
Colin George Meropoulos
Emma Alexis Michetti
Chloe Alexa Miller
Kevin M. Moavero
Alivia Marie Monaco
Kimberly Elise Morgan
Amaya Marie Moxam
Susana R. Naposki-Abdalah
Jeffrey Luke Nugent
Kyle Patrick O’Leary
Rhiannon Ostrosky
Briggs William Parsell
Megan Elizabeth Pelella
Mateo Manuel Perpetuo
Anita Grace Pothanszky
Juliana Doris Provenzano
Emma J. Ratner
Kelly A. Ratner
Ann Marie Restieri
Eric Michael Romansky
Shania Analyce Rossi
Connor Martin Rownin
Connor Scalia
Evan Jeffrey Smith
Hunter Robert Smith
Alden Gerald Snajder
Katherine Anna Stalling
Carson Michael Swift
Noelle E. Swift
Alaina Tortora
Julia Faith Tristine
Christopher R. Tveter
Stephen Phillip VanGemert
Devin Alexander Vollono
Nala Williams Walker
Maximilian Alek Westphal
Ashley Ann Willumsen
Samer Wisaa
Joshua Wilson Wittenberger
Julia Brooke Zarkar
Harmony Zhao
Emily Zheng
Grade 10 Honors
Alexa JoAnn Allan
Sierra Raquel Andrews
Patricia Rose Andrzejewski
Megan Alicia Aubrey
Alexandra Rose Belotti
Jessica Paige Bennett
Patrick Scott Bokine
Jake W. Bonczek
Lindsey Ann Breyan
Thomas Brisch
Brett Michael Cahill
Maria Alejandra Castro-Rodriguez
Justin Cavone
Christian Chung
Rachel Lang Colegrove
Alexis Banks Collins
Brianna Lynn Craig
Allen Jean-Pierre Crosnier
Olivia Melanie Cull
Mary Elizabeth Curry
Lucas Mitchell Cuseo
Tiffany May D’Elia
Taylor Madison DaEira
Giavanna Marie DeLorenzo
Jarett Denner
Myriam Desruisseaux
Margaret Elizabeth Didio
Wyatt Dzilinski
Hannah Epifano
Dylan Ferris
Hannah Isabel Mankowitz Fink
Lauren Elizabeth Forger
Zachary Thomas Forte
Kate Elizabeth Gasparini
Tyler R. Gaughan
Bazil Eddie Graham Edwin Grabovsky
Jacob Warren Gratrix
Bradley Peter Grose
Caitlyn Rose Gruber
Amanda Ruth Hanna
John Thomas Hanson
Zachary Mathew Hernandez
Colin Johannes Iken
Mathew Owen Infante
Jacob Karcher
Emily Grace Kauke
Sam Thomas Kealey
Joseph Michael Keegan
Jackson Lloyd Kelman
Devin Christl Klittnick
Jared Arun Kumar
Nikita Sergei Kuzmitski
Meghan Kristine Lancaster
Jeho Lee
Jason E. Lobdell
Lillian Katherine Macfadyen
Conor T. Mahony
Michael J. Marella
Emma Cecile McCarthy
Lily Kana McCarthy
Kaleigh Lynn McGunnigle
Aidan Craig McShane
Dylan James Mercaldi
Zachary Minch
Matthew Adam Mitola
Rory Grace Monaco
Christina Danielle Moniz
Grace Nielsen
Megan M. O’Meara
Alexander George Pall
Kayla Rose Plunkett
Lauren Rancourt
Edward Gerard Reith
Emily Lane Rentz
Amanda R. Rooney
Aaron Roy
Joseph M. Samonek
Isabella M. Santos
Alicia Nicole Saray
Gabriela Correa Sardinha
Caroline Anne Scholz
Jarrod Schulz
Nicholas Sentementes
Hunter Sevc
Maxwell Jeffrey Shamas
Kelly Lyn Sipos
Samantha Lynn Sisson
Jared Michael Smith
Emily Hawley Steffens
Cailinn Stockman
Casandra Marie Stoica
Erika Taylor Stone
Sean Gabriel Vargas
Jacob Kenneth Welch
Emily Megan Winington
Joseph Anthony Zahor
Nicholas Samuel Zarrelli
John Christopher Zazuri
Shuo Zheng
Grade 11 Honors
Alia Aguilar
David John Allan
John Andersen
Vida Skye Arroyo
Riley Bachard
Alexa Marie Bacoulis
Andre Badolato
McCulloch Roger Ness Bailey
Julianna Bella Barker
Safeta Basuljevic
Jacqueline Joy Bennett
Nathaniel Bond
Kevin Thomas Brown
Sloane Burling
Emma O. Campos
Meg Ann Cardi
Victoria Lillian Casertano
Soorya Chenthilnathan
Ryan Michael Conte
Kaitlyn Elizabeth Craig
Abigail D’Eramo
Colin Davis
Katherine DeGeorge
Rosemary DiTaranto
James McGregor Donnelly
Cole Dowling
Mason John Duckworth
Jack William Duignan
Hailey Dushay
Daniel Edward Fagan
Cameron Falcone
Alexandra Alysse Gomez
Riley Gorman
Sydney Guerrera
Michael Hayes
Emily A. Heller
Matthew Hersch
Kathryn Hickey
Gabrielle Sara Hirsch
Ryan John Hodska
Mashal Saud Ibrahim
Jennifer Jacovino
Kathryn Ann Jelliffe
Benjamin Conrad Kealey
Kelcie Rose Killian
Benjamin Klittnick
Alexia Kocis
Alyssa Lynn Kostenko
Ian Joseph Laskey
Zackary Curtis Lee
Justin LeMoine
Madeline Julia Lesko
Brooke Elizabeth Levinson
Elias Dylan Levy
Harrison Anthony Loescher
Sophia Lonardo
Nicholas Lorusso
Joshua Robert Machan
Drake Marchese
Ashley Marcinek
Andrew Maslar
Maxwell Mastrorocco
Rodolfo Ernesto Mathews
Liam McCarthy
Zachary McCollum
Shane McPadden
Tyler Joseph Michalka
Gregory Michael Miller
Zaid Mumtaz
Christopher Nicolia
Emily Lynn Pelella
Jeffrey T. Pickup
Erica Pullen
Rebecca Irene Rancourt
Caeley Lorenz Raymond
Colin Peyton Raymond
Grace Richards-Hannigan
Tarra Jean Ruscoe
Sahar Sajjad
Vincent Philip Sampieri
Samantha Sebben
Mohammad I. Seif
Nicolas Sementilli
Ryan Shaw
Ellen Stansfield
Chantelle Pauline Stewart
Ember L. Strickland
Curtis Swain
Amy Elizabeth Teixeira
Kobe Phinit Ter
Sarah Tobin
Abigail Grace Tohill
Kayla Nikole Traggianese
Eliana Trevino
Alexander Veneti Vassilakis
Benjamin Vickowski
David Volturno
Gina Volturno
Diana Gabrielle Wallet
Karenna Waring
Lauren Welch
Alexis Woitowitz
Brianna Rose Yacovelli
Kaley Danielle Youngcourt
Nicole E. Zalinger
Michael Zuk
Grade 12 Honors
Andres Felipe Acuna
Nicholas Attah-Agyeman
Jonathan Bartek
Victoria Anna Ben
Olivia Bria
Maya Brodtman
Wade Randall Burton
Alek Matthieu Cabral
Emerson Carlson
Alicia Cascella
Elizabeth Cataldo
Jillian Terese Cervini
Andrew Francis Ciancetta
Andrew Cohen
Kyle Daniel Collins
Tyler Csvihinka,
Cassidy Deering
Milly Delaney
Cassandra DeLeo
Nicholas Dellapiano
Maya Elizabeth Dougherty
Jessica Leigh Ferrigno
Paige Ficko
Brandon Fischetti
Sophia Marie Gallo
Christopher Game
Alyssa Janet Gorman
Sarah Grabowski
Benjamin Haeger
Jenna M. Hall
Kyle Wilson Harper
Rachel Hooker
Kayla Loren Infante
Emily Jennings
John Edward Jensen
Kiana Jimenez
Victoria Jones
Emily Kitchener
Ethan Klopp
Madeleine Knise
Alan Kristie
Ryan Kristie
Alyssa Kronisch
Jessica Lynne Kumar
Timothy Kwochka
Lucia Laudato
Patrick Lazzaro
Edward August Lucano,
Matthew Manjos
Kelly McCarthy
Matthew Terence McCorry
Isabella Mary-Rose Medaris
Alexandra Tina Meropoulos
Ava Maria Michelangelo
Adam Montague
Christopher Moquin
Maxwell Murray
Eric John Naposki-Abdalah
Giavanna Marie Nicefaro
Emily Pall
John A. Palmer
Laurel Kathleen Parkin
Morgan Pavlik
Alissa Perdomo
Michael Pieper
Chloe Jacqueline Pizzolato
Samantha Politano
Daniel Poppa
Stephanie Zakirov Potash
Rebecca Jayne Resnick
Madeena Sadat
Grace Salamon
Jillian Leigh Samperi
Isabella Marie Sanchez
Dylan C. Schultz
Sarah Schulz
Casey S. Sederquest
Omar I. Seif
Thomas James Shiskin
Allison Skoog
Joseph M. Socci
Erik Jason Squibb
Marissa Taylor Swift
Ryan Tedesco
Nicole Francesca Tuccinardi
Michelle Vaidere Silovs
Christina Walker
Lindsey Wall
Kyle Jordan Weiss
Andrew Whitney
Jayden Wieser
Alexis Carley Zahor
Grade 9 High Honors
Aarti Arasada
Hayley Elizabeth Baron
Laura Kaitlyn Barringer
Michael A. Bunovsky
Molly P. Dauk
Michelle Patricia DeLessio
Joseph Anthony DePalma
Maria Carmina Fiore
Olivia Frost
Joseph DaSilva Goncalves
Deepti Gosukonda
Theodore W. Gross
Zoe Elizabeth Helmke
Juliana Pia Henry
Alexei William Hickey
Chloe Victoria Hurme
Paige Shay Jelliffe
Liam Patrick Joseph
Andrew Kanjo
Montana Marie Killoran
Caroline Patrice Kopfmann
Valerie Slava Maria Kulakov
Steven Y. Lee
Joseph David Lemm
Kevin John Luke
Isabella Luongo
Henry Steven Minnick
Zaccheri Adam Morra
Mackenzie Nicole Myers
Makenna Ashley Nicholas
Jessica Amy Nivison
Chelsea Onuska
Jessica Madeline Pallas
Ariana Lynn Pereira
Katie Ann Pfau
Sarah Elizabeth Pfau
Madison Leigh Procyk
Jack Psaras
Victoria Rose Scorza
Bianca Silva
Hailey Elizabeth Simons
Emily Lynn Simpkins
Hunter August Socci
Geoffrey Thomas Takacs
Amanda Theresa Tatnall
Ryan Patrick Unger
Chiara Domenica Vaccaro
Karma Shiv Vijay
Kess Adair Wieser
Victoria Wilenska
Rebecca Paige Young
Grade 10 High Honors
Julia Rose Andronowitz
Michelle Princy Antony
Jessica Eileen Bajorinas
Shannon Claire Baldino
Gretchen Mary Bunovsky
Mackenzie Jane Callanan
Violet Reed Carlson
Molly Carriero
Megan Catherine Cavanaugh
Shannon Elizabeth Cavanaugh
Gillian Loren Ciaccio
Alison Marianna Cross
Michaela Leigh Csvihinka
Amanda Nascimento Dial
Curtis Michael Fedorko
Denis John Foley
Manaia Grace Friend
Grace Ellen Gallant
Samuel David Gertner
Trent Michael Grabowski
Jessica Anne Johnson
Christina Jones
Jake Charles Kalotai
Anthony Frank Katz
Emily Kusinski
Julianna Marie Lindquist
McKayla E. Marrin
Nolan Parmar McCarter
Joshua Michael Memmesheimer
Mackenzie Ray Metro
Alexander Lawrence Moreno
Sean Michael Murray
Madison Jaime O’Gull
Maggie Ellen O’Reilly
Christopher James Parkin
Alyse Peduto
Madison Elizabeth Pizzolato
Kaitlyn Reagan
Jack Edward Roberge
Andrew R. Ruggiero
Katherine Samonek
Melissa Ann Santos
Praneet Saxena
Liora Marie Sims
Jessica Anna Sokal
Aaron Leonard Squibb
Sowmya Srinivasan
Peyton Sava Sullivan
Rohit Sureshanand
Sneha Sureshanand
Britney Taylor Swanson
Tyler David Vaglivelo
Taggart Payton Weiss
Ryan Richard Winkler
Michael Karl Wisentaner
Victoria Yencik
Grade 11 High Honors
Ashley Acerbo
Tatiana Garine Artinian
Amaan Ashab
Ethan Bassett
Gabriela Batsu
Gabrielle Shvonne Beckett
Jessica Berry
Sophie Chung
Richard Condon
Peter Blair Cosmedy
Kelsey June Coville
Stefane Caroline daSilva Gomes
Rachel deMayo
James B. DiPreta
Gina Maria Dragonette
Callie Rachel Engle
Julianne T. Farnham
Cassandra Gerace
Alexa Marie Getner
Kevin Wilson Harper
Nisha Honnaya
Mitchell Robert Hornak
Kyle Immel
Kaitlyn Infante
Vanessa Lee Infante
Nicholas Anthony Isabella
Kaitlin Rain Kerr
Kyle Konkol
Emily Lane
Danielle Lazzaro
Nicholas James Lebinski
Katherine Hannah Lee
Sabrina Lemm
Alexandra Lichvar
Wen Jay Lim
Kaitlyn Lorenz Logan
Alexander M. Massaro
Emily McMahon
Ashley Keara Mowka
Brianna Mulloy
Ryan Alexander Nicholas
Kevin Papscoe
Matthew Pearson
Mackenzie Leigh Pontonio
Melinda Karen Primorac
Ava R. Proscino
Shawn Rayno
James Redmond
Gabriel Francisco Rodrigues
William Santee
Jonah Benjamin Santiana
Chloe Shawah
Cassidy Swanson
Anika Shubalakshmi Veeraraghav
Lauren Mary Young
Grade 12 High Honors
Alexa Genevieve Adams
Christina Andreo
Allison Marie Bajorinas
Alyssa Balestrieri
Corinne Batsu
Alec Beavers
Brianna Bender
Nicole Bisesi
Jane Capozziello
Christopher Cavanaugh
Lucas George Ciaccio
Michelle Ann Cobuzzi
Brian Frederick Correll
Johnathan H. Culp
Megan Cunninghame
Julia Elise D’Agostino
Spencer Dai
Danielle Dessau
Louis Duh
Seth T. Dyess
Tyler Farina
Michael Lawrence Fedorko
EmmaKate Foley
Elisabeth Fried
Samantha Goldfarb
Sarah Gruber
Grace Elizabeth Gustinis
Amber L. Iannotti
Michelle Kirkham
Jordan Rose Kubik
Lucia Laudato
Ji Won Lee
Ryan Lee
Emily Majewski
Matthew Anthony Martino
Kelly Patricia McCauley
Ashley Myers
Francis Edward Nicolas
Olivia Anne Palermo
Emma Jane Palomba
Brittany Perigyi
Anna Vista Petruny
Joseph Philbrick
Lexi Pivarnik
Michelle Sue Rajpolt
Kirill Hunt Riesinger
Justin Sadownick
Ana Carolina Sardinha
Natalia Savkovic
Alexa Sentementes
Elizabeth Steeves
Jessica Jing Thompson
Benjamin Townson
Kevin Tran
Isabella Maria Vaccaro
Ellie Vassilakis
Peter A. Westphal
Garrett Whaley
Angela Yu