Monroe Courier

Jockey Hollow fourth quarter honors

By Monroe Courier on August 8, 2017 in Schools · 0 Comments

The following students made the honor roll at Jockey Hollow Middle School during the fourth quarter.

Grade 6 Honors

Gianna Acevedo

David Aguilar

Ryan Alix

Gigi Augustin

Ava Baghdady

Brandon Barreira

Cody Benegross

Austin Braiewa

Jake Briganti

Ella Bunovsky

Bridget Cable

Justin Cahill

Sofia Castallo

Andrew Cecchino

Roberto Chavarria

Samantha Cornut

Calileigh Cotter

Luke Cozza

Elizabeth Cremin

Jenna Dattilo

Shane Dauk

Fenix Davis

Ava DeDonato

Colin Deering

Dylan DeLaCru

Olivia DeRubeis

Ethan Desrosier

Diane Dib

Catherine Dixon

Preston Dunlop

Ryan Fedeli

Roger Fekete

Mia Foglia

Shannon Fox

Kyla Garrity

Andrew Genest

Jessica Girdvanis

Krendall Gueli

Aidan Haughey

Kevin Hayes

Lohit Jagarlamudi

William Jordan

Madison Julian

Elana Kanjo

Rose Kealey

Jordan Kehlenbach

Samantha Kehlenbach

Abigail Kimball

Catherine Kirk

Kelly Klages

Sandra Knecht

Isabelle Lee

Marissa Lee

Cassidy Linley

Amelia Logan

Scott Mastrorocco

Alexander May

Marissa Mazzeo

Griffin Mehrer

Angelo Michetti

Lucas Mihalek

Perry Miller

Karina Morales

Gregory Nivison

Sofia Nwosu

Riley O’Donnell

Fiona O’Leary

Lucy Pagel

Michael Pallas

Ethan Palma

Jonathan Petruny

Nikolas Picon

Rachel Reinoso

Emily Robinson

Anabella Rodrigues

Cristian Rodriguez

Liam Rooney

Caitlyn Russell

Christian Saenz

Prisilla Sales

Sebastian Sampieri

Daniel Sanchez

Abiyah Santhosh

Jack Santos

Ari Schultz

Jonah Schwartz

Gianna Silva

Hadara Sisay

Owen Smith

Carly Snyder

Connor Sportini

Stephanie Sprandel

Grace Stea

Kyle Smith

Kyle Teixeira

Christopher Tierney

Ayla Torres

Brien Trimbach

Maia Ventresca

Isabel Viglione

Brandon Villanueva

Kathryn Wittenauer

Kyle Zarkar

Alisa Zeltina

Grade 7 Honors

Andrew Acerbo

Grace Adragna

Halle Allan

Sidharth Anil

Jude Bailey

Tory Beck

Annelise Bedan

Gwendolyn Bishop

Ethan Busa

Nicholas Cahill

Bryan Castaneda

Michael Cavone

Georgia Ciaccio

Jack Cirillo

Patrick Civitelli

Alessia Clericuzio

Lindsay Collins

Emily Cornut

Ryan Coville

Gabriella Crispino

Lucas Crowell

Tyler Cummings

Ronald Currtin

Connor Davoren

Lorelie Deegan

Jake Dellapiano

Mia Dellipoali

Emily DeRubeis

Frank Dib

Kaitlyn DiGiovanni

Nadia Diker

Alexa Ekstrom

Michael Epifano

Sarah Falcone

Lishelle Felmine

Abigail Ferraro

Eric Forte

Hannah Frost

Kathryn Gallant

William Gallant

Kaige Garrity

Zachary Gillen

Alexander Giugno

Alexander Goncalves

Melissa Gonalez

Maureen Gorman

Owen Granello

Lauren Hsaenry

Kierra Herlihy

Ariana Herold

An Hoang

Joseph Iken

Matthew Insalaco

Adam Jacozzi

Colin Jordan

Cade Kabel

Ryan Kanjo

Emma Kondub

Julian Krieg

Andrew Labella

Edward LaGuardia

Ryder LaGuardia

Sebastian Lau

Kimberly Lesko

Daniel Linn

Gianna Lucca

Taylor Maini

Marianna Maltese

Lauren Mangiacapra

Max Manjos

Alex Marciano

Veronica Martino

Gavin McAlexander

Carter McCoy

John Mcintyre

Gregory Medeiros

Kayleigh Mezick

Jose Miguel

Jessica Minch

Sean Minnick

Hubert Miszczuk

Andrew Moreno

Krista Nehez

Sophia Norton

Samuel Nyden

Alyssa Ortiz

Sara Ostrosky

Connor Pardue

Erica Parrillo

Preya Pate

Ryan Perez

Dylan Pontonio

Peter Porthanszky

Sophia Proscino

William Quincy

Caroline Raymond

Byron Rios-Parade

Lauren Rosati

Nicholas Saccu

Frank Samperi

Vinathi Sampson

Lukas Shamas

Melody Sicherman

Julian Shamas

Rebecca Sonnemann

Ryan Stafford

Carly Stalling

Harrison Steffens

Sonia Vargas

Gianna Veneruso

Amber Videira

Margarita Viastaris

Faith Walker

Alexander Williams

Ryan Youngcourt

Therese Zalenski

Alexander Zhelonkin

Grade Eight Honors

Alyssa Adams

Boluwatife Agunloye

Sara Al-Hameedi

Katelyn Alix

Gabe Augustin

Alexandra Baghdady

John Bennett

Emma Blanchette

Emily Bowen

William Brakeman

Caroline Bria

Stayton Broderick

Amanda Brown

Andriana Cabra

Grace Callanan

Olivia Callanan

Miriam Callison

Jack Campbell

Amanda Campos

Brandon Carballera

Angela Cassera

Ana Castro-Rodriguez

Nichloas Cedrone

Nia Christie

Alexandra Coelho

Olivia Cross

Aren Cummings

Nicholas D’Auria

Max Damone

Brendan Dauk

Deric DeAngelis

Yamaila Diaz

Jonathan Diaz

Michael Domenichelli

Nolan Downey

Emma Dulude

Mateo Esmeraldo

Ryan Feneley

Maya Fox

Emma French

Madeline Fried

Grace Gallo

Benjamin Giles

Nikolas Giusti

Matthew Gratrix

Hannah Gruber

Samantha Hall

Casey Halliday

Rachel Hersch

Kate Hodska

Jessica Hoyt

Olivia Jankowski

Madison John

Rachel Kass

Josie Kelman

Phoebe Klicsu

Jaiden Klutch

Starr Langois

Elizabeth LaRosa

Garrett Lazor

Caleb Manicke

Celeste Martinsky

Taylor May

Baden McLaughlin

Kyle McPadden

John Meyerle

Ava Mihalek

Luke Molwitz

Sophia Monahan

Karley Northrop

Gavin O’Reilly

Thomas Palermo

Alanna Parrillo

Harsh Patel

Adam Pavlik

Rishvvi Pooskur

Erika Potrerf

Daniel Prenergast

Victor Quinonez

Isabella Raucci

Sabrina Rooney

Jake Rosati

Cali Ryan

Thomas Samperi

Zachary Santiana

Hannah Sawyer

Owen Schulz

Kayla Scott

John Sheehan

Autumn Smith

Samuel Snyder

Brendan Soto

Ryan Squibb

Carly Steinbrick

Hayden Sutton

Connor Tedesco

Tyler Teixeira

Adam Terasowich

Allyson Tracy

Jason Vassilakis

Rocco Veneruso

Oliver Wells

Dylan Wilson

Elizabeth Winington

Cameron Yencik

Elizabeth Zahor

Mark Zamary

Grace Zambarano

John Zuk

Grade 6 High Honors

Amna Al-Azdee

Mia Alderman

Manushri Anand

Paige Andrade

Zion Ashe

Duha Barkman

Talia Barnhart

Kyle Beckett

Nicole Bermeo

Matthew Bernier

Anabel Bowen

Lauren Breyan

Mia Briggs

Maggie Buonocore

Michael Cafaro

Elissa Campos

Lily Catullo

Aiden Clausen

Jacqueline Cohen

Laura Crowley

Christian DaEira

Jack Dankenbrink

Hannah Dayton

Elizabeth DiBlasi

Lana Drew

Joseph Eisenman

Jared Ely

Francis Fahey

Shahad Faiz

Meghan Ferris

Andrew Flynn

Cole Gakos

William Geisel

Carina Gentry

Sarah Goldfarb

Nina Gomez

Evelyn Goyette

Athena Gruner

Molly Halliday

Nicholas Hancox

Amber Hanna

Eva Helmke

Grace Hensel

Mason Hope

William Infante

Matthew Johnson

Sophia Kellogg

Kristina Klages

Maya Kunschaft

Kaitlyn Lapine

Sara Leisawitz

Christa Luke

Katherine Macfarlane

Lillian Marini

Renee Mauri

Elizabeth McCarthy

Nathan McCauley

Elizabeth McHugh

Samuel McHugh

Ryan Monaco

Thomas Morales

Benjamin Morrison

Alyson Oleyar

Madison Onuska

Siddharth Pamulapati

Gabriella Pena

Ella Picci

Alyona Ryabtseva

Meadow Sbrega

Matthew Scholz

Treavor Scholz

Vishwajit Selvaraju

Grace Sheehan

Riley Sheppard

Aiden Silvestro

Ashleigh Silvestro

Christos Simoulidis

Jenna Smith

Owen Smith

Ava Tornay

Charles Tracy

Joseph Valiante

Meghan Velky

Kevin Vilca

Nathan Warner

Ethan Weed

Andrew Williams

Karlisse Wills

Stephanie Willumsen

Caroline Wittenauer

Grace Yeager

Grade 7 High Honors

Colin Abbott

Kayla Andreo

Kaithryn Andronowitz

Melanie Antony

Andrew Babson

John Badara

Christina Bajorinas

Ryan Barringer

Salem Baslijevic

Julia Batsu

Elia Boyle

Abigail Brewster

Nicholas Caggiano

Drew Campos

Kate Capozziello

Alyana Cassera

Jessica Chapman

Amsah Chaudary

Kenneth Clark

Ryan Colberg

Kathryn Conley

Keyla Curillo

Aidan Cusa

Lily Cushing

Connor Cybart

Erin Daly

Jane Ding

Holden Duckworth

Michael Edgar

Ethan Fink

Brandon Francisco

George French

Luisa Friend

Almaas Ghafoor

James Gill

Kevin Giordano

Jake Gniadek

Ava Grace

Allison Greenberg

Robert Hancox

Mary Henry

Awad Ibrahim

Colin Jarnutowski

Keara Kirberger

Alyssa Klein

Aynsley Lane

Jonah Lesiw

Isobel Levy

Sherry Li

Gabriella Luongo

Taylor Lyles

Noah Malewicki

Stuart Malone

Claire Martinsky

Sophia McCarthy

Willem McCarthy

Tomas Micu

Jacob Moreno

Kyle Mulloy

Brendan Nowotny

Jack Nugent

Phoebe Owen

Juliana Pagano

Victoria Pallas

Bridget Pfau

Dylan Pinto

Maxwell Pizzolato

Alana Planas

Mila Planas

Emily Read

Ethan Rentz

Ella Rigby

Roan Riordan

Sergio Rodrigues

Connor Rooney

Ryan Saccu

Laurie Salustri

Luke Sawyer

Mahee Saxena

Brady Schultz

Amanda Scorza

Regan Slattery

Julia Smolka

Suja Srinivasan

Grace Stephens

Maishia Stollman

Alexis Sullivan

Kyle Terkildsen

Kara Traggianese

Alannah Tremalio

Lauren Unger

Kayla Vijay

ulia Wadolkowski

Ariana Wilson

Winnie Yu

Jackson Zambarano

Julian Zeppetello

Harrison Zhao

Alessandra Zyskowski

Grade 8 High Honors

Michael Aiello

Ryan Baranello

Berra Barkana

Abigail Bowen

Quinn Braddick

Meghan Braiewa

Ryan Cammarano

Brenna Chopski

Miranda Conetta

Andrew Cummings

Lillian Cusa

Lauren Davis

sabela Dellipoali

Emily Dial

Juliana Epstein

Amanda Fagan

Riley Gaffney

Michael Ganino

Justin Guinta

Lauren Guo

Jacie Hall

Sofia Heinrich

Sarah Hensel

Emmanuel Hernandez

Julia Hirsch

Kailey Huebner

Matthew Hull

Riley Immel

Tyler Jordan

Abigail Kauke

Abigail Kellogg

Arshriya Koul

Connor Lardi

Jacob Lee

Alyssa Lichvar

Josie Maguire

Samantha Maillet

Emma Mattingly

Patrick McGovern

Delaney McGunnigle

Kaisa Mundorff

Julia Nehez

Jessica Noce

Mary O’Connor

Attila Pall

Grace Papscoe

Samuel Pearson

Gabrielle Picon

Aayan Sarma

Grace Shawah

Haya Shilleh

Katherine Spangenberg

Samuel Stea

Olivia Tohill

Kaitlyn Welch

Ava Wieser

Alexander Winters

Kathryn Zimmer

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