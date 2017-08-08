Jockey Hollow fourth quarter honors

The following students made the honor roll at Jockey Hollow Middle School during the fourth quarter.
Grade 6 Honors
Gianna Acevedo
David Aguilar
Ryan Alix
Gigi Augustin
Ava Baghdady
Brandon Barreira
Cody Benegross
Austin Braiewa
Jake Briganti
Ella Bunovsky
Bridget Cable
Justin Cahill
Sofia Castallo
Andrew Cecchino
Roberto Chavarria
Samantha Cornut
Calileigh Cotter
Luke Cozza
Elizabeth Cremin
Jenna Dattilo
Shane Dauk
Fenix Davis
Ava DeDonato
Colin Deering
Dylan DeLaCru
Olivia DeRubeis
Ethan Desrosier
Diane Dib
Catherine Dixon
Preston Dunlop
Ryan Fedeli
Roger Fekete
Mia Foglia
Shannon Fox
Kyla Garrity
Andrew Genest
Jessica Girdvanis
Krendall Gueli
Aidan Haughey
Kevin Hayes
Lohit Jagarlamudi
William Jordan
Madison Julian
Elana Kanjo
Rose Kealey
Jordan Kehlenbach
Samantha Kehlenbach
Abigail Kimball
Catherine Kirk
Kelly Klages
Sandra Knecht
Isabelle Lee
Marissa Lee
Cassidy Linley
Amelia Logan
Scott Mastrorocco
Alexander May
Marissa Mazzeo
Griffin Mehrer
Angelo Michetti
Lucas Mihalek
Perry Miller
Karina Morales
Gregory Nivison
Sofia Nwosu
Riley O’Donnell
Fiona O’Leary
Lucy Pagel
Michael Pallas
Ethan Palma
Jonathan Petruny
Nikolas Picon
Rachel Reinoso
Emily Robinson
Anabella Rodrigues
Cristian Rodriguez
Liam Rooney
Caitlyn Russell
Christian Saenz
Prisilla Sales
Sebastian Sampieri
Daniel Sanchez
Abiyah Santhosh
Jack Santos
Ari Schultz
Jonah Schwartz
Gianna Silva
Hadara Sisay
Owen Smith
Carly Snyder
Connor Sportini
Stephanie Sprandel
Grace Stea
Kyle Smith
Kyle Teixeira
Christopher Tierney
Ayla Torres
Brien Trimbach
Maia Ventresca
Isabel Viglione
Brandon Villanueva
Kathryn Wittenauer
Kyle Zarkar
Alisa Zeltina
Grade 7 Honors
Andrew Acerbo
Grace Adragna
Halle Allan
Sidharth Anil
Jude Bailey
Tory Beck
Annelise Bedan
Gwendolyn Bishop
Ethan Busa
Nicholas Cahill
Bryan Castaneda
Michael Cavone
Georgia Ciaccio
Jack Cirillo
Patrick Civitelli
Alessia Clericuzio
Lindsay Collins
Emily Cornut
Ryan Coville
Gabriella Crispino
Lucas Crowell
Tyler Cummings
Ronald Currtin
Connor Davoren
Lorelie Deegan
Jake Dellapiano
Mia Dellipoali
Emily DeRubeis
Frank Dib
Kaitlyn DiGiovanni
Nadia Diker
Alexa Ekstrom
Michael Epifano
Sarah Falcone
Lishelle Felmine
Abigail Ferraro
Eric Forte
Hannah Frost
Kathryn Gallant
William Gallant
Kaige Garrity
Zachary Gillen
Alexander Giugno
Alexander Goncalves
Melissa Gonalez
Maureen Gorman
Owen Granello
Lauren Hsaenry
Kierra Herlihy
Ariana Herold
An Hoang
Joseph Iken
Matthew Insalaco
Adam Jacozzi
Colin Jordan
Cade Kabel
Ryan Kanjo
Emma Kondub
Julian Krieg
Andrew Labella
Edward LaGuardia
Ryder LaGuardia
Sebastian Lau
Kimberly Lesko
Daniel Linn
Gianna Lucca
Taylor Maini
Marianna Maltese
Lauren Mangiacapra
Max Manjos
Alex Marciano
Veronica Martino
Gavin McAlexander
Carter McCoy
John Mcintyre
Gregory Medeiros
Kayleigh Mezick
Jose Miguel
Jessica Minch
Sean Minnick
Hubert Miszczuk
Andrew Moreno
Krista Nehez
Sophia Norton
Samuel Nyden
Alyssa Ortiz
Sara Ostrosky
Connor Pardue
Erica Parrillo
Preya Pate
Ryan Perez
Dylan Pontonio
Peter Porthanszky
Sophia Proscino
William Quincy
Caroline Raymond
Byron Rios-Parade
Lauren Rosati
Nicholas Saccu
Frank Samperi
Vinathi Sampson
Lukas Shamas
Melody Sicherman
Julian Shamas
Rebecca Sonnemann
Ryan Stafford
Carly Stalling
Harrison Steffens
Sonia Vargas
Gianna Veneruso
Amber Videira
Margarita Viastaris
Faith Walker
Alexander Williams
Ryan Youngcourt
Therese Zalenski
Alexander Zhelonkin
Grade Eight Honors
Alyssa Adams
Boluwatife Agunloye
Sara Al-Hameedi
Katelyn Alix
Gabe Augustin
Alexandra Baghdady
John Bennett
Emma Blanchette
Emily Bowen
William Brakeman
Caroline Bria
Stayton Broderick
Amanda Brown
Andriana Cabra
Grace Callanan
Olivia Callanan
Miriam Callison
Jack Campbell
Amanda Campos
Brandon Carballera
Angela Cassera
Ana Castro-Rodriguez
Nichloas Cedrone
Nia Christie
Alexandra Coelho
Olivia Cross
Aren Cummings
Nicholas D’Auria
Max Damone
Brendan Dauk
Deric DeAngelis
Yamaila Diaz
Jonathan Diaz
Michael Domenichelli
Nolan Downey
Emma Dulude
Mateo Esmeraldo
Ryan Feneley
Maya Fox
Emma French
Madeline Fried
Grace Gallo
Benjamin Giles
Nikolas Giusti
Matthew Gratrix
Hannah Gruber
Samantha Hall
Casey Halliday
Rachel Hersch
Kate Hodska
Jessica Hoyt
Olivia Jankowski
Madison John
Rachel Kass
Josie Kelman
Phoebe Klicsu
Jaiden Klutch
Starr Langois
Elizabeth LaRosa
Garrett Lazor
Caleb Manicke
Celeste Martinsky
Taylor May
Baden McLaughlin
Kyle McPadden
John Meyerle
Ava Mihalek
Luke Molwitz
Sophia Monahan
Karley Northrop
Gavin O’Reilly
Thomas Palermo
Alanna Parrillo
Harsh Patel
Adam Pavlik
Rishvvi Pooskur
Erika Potrerf
Daniel Prenergast
Victor Quinonez
Isabella Raucci
Sabrina Rooney
Jake Rosati
Cali Ryan
Thomas Samperi
Zachary Santiana
Hannah Sawyer
Owen Schulz
Kayla Scott
John Sheehan
Autumn Smith
Samuel Snyder
Brendan Soto
Ryan Squibb
Carly Steinbrick
Hayden Sutton
Connor Tedesco
Tyler Teixeira
Adam Terasowich
Allyson Tracy
Jason Vassilakis
Rocco Veneruso
Oliver Wells
Dylan Wilson
Elizabeth Winington
Cameron Yencik
Elizabeth Zahor
Mark Zamary
Grace Zambarano
John Zuk
Grade 6 High Honors
Amna Al-Azdee
Mia Alderman
Manushri Anand
Paige Andrade
Zion Ashe
Duha Barkman
Talia Barnhart
Kyle Beckett
Nicole Bermeo
Matthew Bernier
Anabel Bowen
Lauren Breyan
Mia Briggs
Maggie Buonocore
Michael Cafaro
Elissa Campos
Lily Catullo
Aiden Clausen
Jacqueline Cohen
Laura Crowley
Christian DaEira
Jack Dankenbrink
Hannah Dayton
Elizabeth DiBlasi
Lana Drew
Joseph Eisenman
Jared Ely
Francis Fahey
Shahad Faiz
Meghan Ferris
Andrew Flynn
Cole Gakos
William Geisel
Carina Gentry
Sarah Goldfarb
Nina Gomez
Evelyn Goyette
Athena Gruner
Molly Halliday
Nicholas Hancox
Amber Hanna
Eva Helmke
Grace Hensel
Mason Hope
William Infante
Matthew Johnson
Sophia Kellogg
Kristina Klages
Maya Kunschaft
Kaitlyn Lapine
Sara Leisawitz
Christa Luke
Katherine Macfarlane
Lillian Marini
Renee Mauri
Elizabeth McCarthy
Nathan McCauley
Elizabeth McHugh
Samuel McHugh
Ryan Monaco
Thomas Morales
Benjamin Morrison
Alyson Oleyar
Madison Onuska
Siddharth Pamulapati
Gabriella Pena
Ella Picci
Alyona Ryabtseva
Meadow Sbrega
Matthew Scholz
Treavor Scholz
Vishwajit Selvaraju
Grace Sheehan
Riley Sheppard
Aiden Silvestro
Ashleigh Silvestro
Christos Simoulidis
Jenna Smith
Owen Smith
Ava Tornay
Charles Tracy
Joseph Valiante
Meghan Velky
Kevin Vilca
Nathan Warner
Ethan Weed
Andrew Williams
Karlisse Wills
Stephanie Willumsen
Caroline Wittenauer
Grace Yeager
Grade 7 High Honors
Colin Abbott
Kayla Andreo
Kaithryn Andronowitz
Melanie Antony
Andrew Babson
John Badara
Christina Bajorinas
Ryan Barringer
Salem Baslijevic
Julia Batsu
Elia Boyle
Abigail Brewster
Nicholas Caggiano
Drew Campos
Kate Capozziello
Alyana Cassera
Jessica Chapman
Amsah Chaudary
Kenneth Clark
Ryan Colberg
Kathryn Conley
Keyla Curillo
Aidan Cusa
Lily Cushing
Connor Cybart
Erin Daly
Jane Ding
Holden Duckworth
Michael Edgar
Ethan Fink
Brandon Francisco
George French
Luisa Friend
Almaas Ghafoor
James Gill
Kevin Giordano
Jake Gniadek
Ava Grace
Allison Greenberg
Robert Hancox
Mary Henry
Awad Ibrahim
Colin Jarnutowski
Keara Kirberger
Alyssa Klein
Aynsley Lane
Jonah Lesiw
Isobel Levy
Sherry Li
Gabriella Luongo
Taylor Lyles
Noah Malewicki
Stuart Malone
Claire Martinsky
Sophia McCarthy
Willem McCarthy
Tomas Micu
Jacob Moreno
Kyle Mulloy
Brendan Nowotny
Jack Nugent
Phoebe Owen
Juliana Pagano
Victoria Pallas
Bridget Pfau
Dylan Pinto
Maxwell Pizzolato
Alana Planas
Mila Planas
Emily Read
Ethan Rentz
Ella Rigby
Roan Riordan
Sergio Rodrigues
Connor Rooney
Ryan Saccu
Laurie Salustri
Luke Sawyer
Mahee Saxena
Brady Schultz
Amanda Scorza
Regan Slattery
Julia Smolka
Suja Srinivasan
Grace Stephens
Maishia Stollman
Alexis Sullivan
Kyle Terkildsen
Kara Traggianese
Alannah Tremalio
Lauren Unger
Kayla Vijay
ulia Wadolkowski
Ariana Wilson
Winnie Yu
Jackson Zambarano
Julian Zeppetello
Harrison Zhao
Alessandra Zyskowski
Grade 8 High Honors
Michael Aiello
Ryan Baranello
Berra Barkana
Abigail Bowen
Quinn Braddick
Meghan Braiewa
Ryan Cammarano
Brenna Chopski
Miranda Conetta
Andrew Cummings
Lillian Cusa
Lauren Davis
sabela Dellipoali
Emily Dial
Juliana Epstein
Amanda Fagan
Riley Gaffney
Michael Ganino
Justin Guinta
Lauren Guo
Jacie Hall
Sofia Heinrich
Sarah Hensel
Emmanuel Hernandez
Julia Hirsch
Kailey Huebner
Matthew Hull
Riley Immel
Tyler Jordan
Abigail Kauke
Abigail Kellogg
Arshriya Koul
Connor Lardi
Jacob Lee
Alyssa Lichvar
Josie Maguire
Samantha Maillet
Emma Mattingly
Patrick McGovern
Delaney McGunnigle
Kaisa Mundorff
Julia Nehez
Jessica Noce
Mary O’Connor
Attila Pall
Grace Papscoe
Samuel Pearson
Gabrielle Picon
Aayan Sarma
Grace Shawah
Haya Shilleh
Katherine Spangenberg
Samuel Stea
Olivia Tohill
Kaitlyn Welch
Ava Wieser
Alexander Winters
Kathryn Zimmer