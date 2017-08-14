Masuk High School honor roll

The following students made the Honor and High Honors roll at Masuk High School for the fourth quarter.
Grade 9 Honors
Lydia Jane Aguilar
Christian Alejandro Aja
Hamza Fuad Al-Hameedi
Ross Matthew Beck
Halle Marie-Lise Begin
Molly Kathleen Bonczek
Ethan James Briand
William Geoffrey Briand
Skylar R. Brodtman
Lorin Isabela Campos
David Canas
Kyle Alvares Cirillo
Abigail Marie Clausen
Starr Amber D’Amato
Melissa Saby Davila
Michelle Patricia DeLessio
Youssoupha Ousmane Diagne
Margaret L. Dixon
Morgan Kathryn Drap
Peter Dutkowsky
Autumn Noelle Dwyer
Michael Charles Eisenman
Isabelle Charlotte Farina
Julia Rose Finegan
Jenny Marie Fogle
Olivia Frost
Annirose Lynn Gaber
Julia Anna Gallo
James Joseph Gillen
Zachary Charles Giugno
Shane David Guaglianone
Jeffrey Stutts Guglielmo
Bridgette Gustafson
Emma Rose Gustinis
Philip Hayes
Zoe Elizabeth Helmke
Juliana Pia Henry
Arthur Jeet Heslin
Alexei William Hickey
Ian G. Hidalgo
Aaron James Irish-Donini
Liam Patrick Joseph
Montana Marie Killoran
Tristan M. Killoy
Princess Anaise Langlois
Riley Dale Lavin
Jacob Paul Leisawitz
Alexander Charles Levy
Matthew Bradley Machan
Victor Antonio Madera
Sara Nicole Maini
Miles Travis Malone
Kiersten Viola Maslar
Susan Elizabeth Mathews
Sean Patrick McCauley
Keegan Delaney McDonough
Joshua James McMellon
Olivia Ann Mehrer
Colin George Meropoulos
Emma Alexis Michetti
Chloe Alexa Miller
Alivia Marie Monaco
Kimberly Elise Morgan
Susana R. Naposki-Abdalah
Jeffrey Luke Nugent
Kyle Patrick O’Leary
Whitney Alexandra Ochoa
Briggs William Parsell
Ethan Thomas Pellicone
Mateo Manuel Perpetuo
Michael Primorac
Juliana Doris Provenzano
Jack Psaras
Emma J. Ratner
Kelly A. Ratner
Ann Marie Restieri
Daniel Orlando Rodrigues
Eric Michael Romansky
Evan Matthew Ross
Connor Martin Rownin
Connor Scalia
Evan Jeffrey Smith
Alden Gerald Snajder
Richard H. Sprandel
Katherine Anna Stalling
Kyle Joseph Stofko
Carson Michael Swift
Christopher Joseph Tillotson
Alaina Tortora
Julia Faith Tristine
Joseph Michael Turiano
Christopher R. Tveter
Stephen Phillip VanGemert
Nala Williams Walker
Maximilian Alek Westphal
Ashley Ann Willumsen
Samer Wisaa
Harmony Zhao
Grade 10 Honors
Omar Al-Hamwy
Alexa JoAnn Allan
Megan Alicia Aubrey
Jake W. Bonczek
Lindsey Ann Breyan
Thomas Brisch
Violet Reed Carlson
Maria Alejandra Castro-Rodriguez
Christian Chung
Anna Rose Civitelli
Rachel Lang Colegrove
Alexis Banks Collins
Brianna Lynn Craig
Allen Jean-Pierre Crosnier
Olivia Melanie Cull
Mary Elizabeth Curry
Lucas Mitchell Cuseo
Tiffany May D’Elia
Taylor Madison DaEira
Jarett Denner
Myriam Desruisseaux
Caitlin Alyssa DiMiero
Wyatt Dzilinski
Chloe Grace Edgerton
Dylan Ferris
Hannah Isabel Mankowitz Fink
Lauren Elizabeth Forger
Zachary Thomas Forte
Grace Ellen Gallant
Tyler R. Gaughan
Bazil Eddie Graham Edwin Grabovsky
Bradley Peter Grose
Caitlyn Rose Gruber
Amanda Ruth Hanna
Victor Avante Harris
Zachary Mathew Hernandez
Jaryana Milena Herrera
Paige Whitney Hine
Jake Charles Kalotai
Jacob Karcher
Sam Thomas Kealey
Joseph Michael Keegan
Samuel Kellogg
Jared Arun Kumar
Meghan Kristine Lancaster
Jason E. Lobdell
Lillian Katherine Macfadyen
Conor T. Mahony
Michael J. Marella
Emma Cecile McCarthy
Lily Kana McCarthy
Riley McGuire
Aidan Craig McShane
Dylan James Mercaldi
Matthew Adam Mitola
Rory Grace Monaco
Christina Danielle Moniz
Grace Nielsen
Madison Jaime O’Gull
Alexander George Pall
Dawson Tyler Pallotta
Kaitlyn Reagan
Emily Lane Rentz
Jack Edward Roberge
Amanda R. Rooney
Aaron Roy
Joseph M. Samonek
Madison Grace Samperi
Isabella M. Santos
Gabriela Correa Sardinha
Hunter Sevc
Maxwell Jeffrey Shamas
Miguel Antonio Silva
Samantha Lynn Sisson
Briana Hope Stockbridge
Cailinn Stockman
Casandra Marie Stoica
Erika Taylor Stone
Sean Gabriel Vargas
Krish Mahesh Vijay
Emily Megan Winington
Madeline Jane Winters
Michael Karl Wisentaner
Nicholas Samuel Zarrelli
John Christopher Zazuri
Shuo Zheng
Grade 11 Honors
Ashley Acerbo
Juan Antonio Arjona
Riley Bachard
Andre Badolato
Julianna Bella Barker
Ethan Bassett
Safeta Basuljevic
JoAnn Elizabeth Bell
Nathaniel Bond
Casey William Bowler
Owen Braddick
Meg Ann Cardi
Victoria Lillian Casertano
Soorya Chenthilnathan
Anthony Carl Conte
Ryan Michael Conte
Haleigh Lorraine Coscia
Peter Blair Cosmedy
Kaitlyn Elizabeth Craig
Juliana D’Auria
Abigail D’Eramo
Katherine DeGeorge
Rachel deMayo
Tiffany Natalie DiPalermo
James McGregor Donnelly
Jack William Duignan
Hailey Dushay
Cameron Falcone
Julianne T. Farnham
Owen Fox
Zachary Michael Gingras
Alexandra Alysse Gomez
Michael Hayes
Emily A. Heller
Gabrielle Sara Hirsch
Danielle Julia Hoyt
Jennifer Jacovino
Benjamin Klittnick
Alexia Kocis
Nicholas James Lebinski
Alexander Lee
Justin LeMoine
Harrison Anthony Loescher
Sophia Lonardo
Nicholas Lorusso
Erin T. Macfarlane
Joshua Robert Machan
Mitchell Manjos
Drake Marchese
Liam McCarthy
Zachary McCollum
Brendan Moretti
Zaid Mumtaz
Ryan Alexander Nicholas
Hanna Parham
Emily Lynn Pelella
Jeffrey T. Pickup
Daniel Pietrzak
Heylee Purcell
Secret Chanel Rainey
Ryan Ramos
Rebecca Irene Rancourt
Caeley Lorenz Raymond
Colin Peyton Raymond
Grace Richards-Hannigan
Macklin Rully
Samantha Sebben
Nicolas Sementilli
Ryan Shaw
Julia Sheehan
Ellen Stansfield
Chantelle Pauline Stewart
Thomas John Sudora
Curtis Swain
Amy Elizabeth Teixeira
Jacob Thornley
Sarah Tobin
Nolan Tornay
Kayla Nikole Traggianese
Alexander Veneti Vassilakis
Benjamin Vickowski
Christian Vickowski
Julia Susan Vincent
David Volturno
Gina Volturno
Paige Elizabeth Wagner
Lauren Welch
Alexis Woitowitz
Tyler Michael Zalenski
Nicole E. Zalinger
Michael Zuk
Grade 12 Honors
Matthew Lawrence Andronowitz
Lexi Assenza
Allison Marie Bajorinas
Ashley Baldino
Alyssa Balestrieri
Alec Beavers
Victoria Anna Ben
Emma Lynn Breyan
Olivia Bria
Elizabeth Cataldo
Derek Cedrone
Jillian Terese Cervini
Kyle Daniel Collins
Brian Frederick Correll
Tyler Csvihinka
Danielle Dessau
Taylor Alexis DiMiero
Donna Dragonette
Louis Duh
Tyler Farina
Michael Lawrence Fedorko
Connor William Feeney
Rebecca Feher
Jessica Leigh Ferrigno
Brandon Fischetti
EmmaKate Foley
Vanya James Fraser
Elisabeth Fried
Alyssa Janet Gorman
Sarah Grabowski
Alexander Robert Gutierrez
Benjamin Haeger
Jenna M. Hall
Rachel Hooker
Matthew Hurley
Emily Jennings
Victoria Jones
Alan Kristie
Ryan Kristie
Jessica Lynne Kumar
Zayne Lawrence
Patrick Lazzaro
Alison Claire Leavey
Edward August Lucano
Rosamarie Lyons
Emily Majewski
Matthew Anthony Martino
Olivia Massaro
Isabella Mary-Rose Medaris
Jamie Mennona
Alexandra Tina Meropoulos
Ava Maria Michelangelo
Skylar Moavero
Christopher Moquin
Hayley A. Morgart
Jessica Mount
Maxwell Murray
Ashley Myers
Eric John Naposki-Abdalah
Giavanna Marie Nicefaro
Francis Edward Nicolas
Emily Pall
Emma Jane Palomba
Laurel Kathleen Parkin
Morgan Pavlik
Joseph Philbrick
Nicholas Anthony Piampiano
Michael Pieper
Samantha Politano
Madison Ramos
Madeena Sadat
Grace Salamon
Jillian Leigh Samperi
Isabella Marie Sanchez
Dylan C. Schultz
Sarah Schulz
Casey S. Sederquest
Omar I. Seif
Luke Shaffer
Anthony Silva
Joseph M. Socci
Erik Jason Squibb
Ryan Stone
Joseph Symochko
Benjamin Townson
Nicole Francesca Tuccinardi
Christina Walker
Jedrek Wittenberger
Alexis Carley Zahor
Grade 9 High Honors
Aarti Arasada
Hayley Elizabeth Baron
Laura Kaitlyn Barringer
Michael A. Bunovsky
Gabriella Lia Coglitore
Amanda M. Cohen
Molly P. Dauk
Joseph Anthony DePalma
Aidan Symes Donnelly
Maria Carmina Fiore
Joseph DaSilva Goncalves
Deepti Gosukonda
Theodore W. Gross
Madison Eden Guerrera
Kaitlyn Diana Hirsch
Chloe Victoria Hurme
Thomas Raymond Insalaco
Paige Shay Jelliffe
Andrew Kanjo
Christine Autumn Kerr
Alexander Jacob Klittnick
Madison Marie Kobza
Caroline Patrice Kopfmann
Valerie Slava Maria Kulakov
Emily Marina Lange
Kacey Faith Lawrence
Steven Y. Lee
Joseph David Lemm
Sawyer Patrick Logan
Kevin John Luke
Isabella Luongo
Matthew Mark McGovern
Henry Steven Minnick
Kevin M. Moavero
Zaccheri Adam Morra
Amaya Marie Moxam
Mackenzie Nicole Myers
Makenna Ashley Nicholas
Chelsea Onuska
Rhiannon Ostrosky
Jessica Madeline Pallas
Ariana Lynn Pereira
Katie Ann Pfau
Sarah Elizabeth Pfau
Madison Leigh Procyk
Victoria Rose Scorza
Bianca Silva
Hailey Elizabeth Simons
Emily Lynn Simpkins
Hunter Robert Smith
Hunter August Socci
Noelle E. Swift
Geoffrey Thomas Takacs
Amanda Theresa Tatnall
Ryan Patrick Unger
Chiara Domenica Vaccaro
Karma Shiv Vijay
Kess Adair Wieser
Victoria Wilenska
Joshua Wilson Wittenberger
Rebecca Paige Young
Julia Brooke Zarkar
Emily Zheng
Grade 10 High Honors
Julia Rose Andronowitz
Patricia Rose Andrzejewski
Michelle Princy Antony
Jessica Eileen Bajorinas
Shannon Claire Baldino
Gretchen Mary Bunovsky
Mackenzie Jane Callanan
Molly Carriero
Megan Catherine Cavanaugh
Shannon Elizabeth Cavanaugh
Justin Cavone
Gillian Loren Ciaccio
Lily Elizabeth Coilparampil
Alison Marianna Cross
Michaela Leigh Csvihinka
Amanda Nascimento Dial
Curtis Michael Fedorko
Denis John Foley
Manaia Grace Friend
Samuel David Gertner
Trent Michael Grabowski
Jacob Warren Gratrix
Jessica Anne Johnson
Christina Jones
Anthony Frank Katz
Emily Grace Kauke
Emily Kusinski
Stephen James Lenard
Julianna Marie Lindquist
McKayla E. Marrin
Nolan Parmar McCarter
Tristan August McDonough
Kaleigh Lynn McGunnigle
Joshua Michael Memmesheimer
Mackenzie Ray Metro
Alexander Lawrence Moreno
Sean Michael Murray
Megan M. O’Meara
Maggie Ellen O’Reilly
Christopher James Parkin
Alyse Peduto
Madison Elizabeth Pizzolato
Andrew R. Ruggiero
Katherine Samonek
Melissa Ann Santos
Praneet Saxena
Caroline Anne Scholz
Liora Marie Sims
Jessica Anna Sokal
Aaron Leonard Squibb
Sowmya Srinivasan
Peyton Sava Sullivan
Rohit Sureshanand
Sneha Sureshanand
Britney Taylor Swanson
Tyler David Vaglivelo
Taggart Payton Weiss
Ryan Richard Winkler
Victoria Yencik
Grade 11 High Honors
Alia Aguilar
Tatiana Garine Artinian
Amaan Ashab
Gabriela Batsu
Gabrielle Shvonne Beckett
Jessica Berry
Sloane Burling
Sophie Chung
Richard Condon
Kelsey June Coville
Stefane Caroline daSilva Gomes
James B. DiPreta
Rosemary DiTaranto
Cole Dowling
Gina Maria Dragonette
Cassandra Gerace
Alexa Marie Getner
Kevin Wilson Harper
Matthew Hersch
Nisha Honnaya
Mitchell Robert Hornak
Kyle Immel
Kaitlyn Infante
Vanessa Lee Infante
Nicholas Anthony Isabella
Kathryn Ann Jelliffe
Kaitlin Rain Kerr
Kyle Konkol
Emily Lane
Danielle Lazzaro
Katherine Hannah Lee
Sabrina Lemm
Alexandra Lichvar
Wen Jay Lim
Kaitlyn Lorenz Logan
Alexander M. Massaro
Emily McMahon
Gregory Michael Miller
Ashley Keara Mowka
Brianna Mulloy
Samuel Nalaboff
Kevin Papscoe
Matthew Pearson
Mackenzie Leigh Pontonio
Ava R. Proscino
Shawn Rayno
James Redmond
Gabriel Francisco Rodrigues
William Santee
Jonah Benjamin Santiana
Chloe Shawah
Ember L. Strickland
Cassidy Swanson
Anika Shubalakshmi Veeraraghav
Diana Gabrielle Wallet
Lauren Mary Young
Kaley Danielle Youngcourt
Grade 12 High Honors
Alexa Genevieve Adams
Christina Andreo
Corinne Batsu
Brianna Bender
Nicole Bisesi
Maya Brodtman
Wade Randall Burton
Alek Matthieu Cabral
Nathaniel Candela
Jane Capozziello
Emerson Carlson
Christopher Cavanaugh
Lucas George Ciaccio
Andrew Francis Ciancetta
Michelle Ann Cobuzzi
Andrew Cohen
Johnathan H. Culp
Megan Cunninghame
Julia Elise D’Agostino
Spencer Dai
Milly Delaney
Cassandra DeLeo
Seth T. Dyess
Paige Ficko
Samantha Goldfarb
Kayla Grech
Sarah Gruber
Grace Elizabeth Gustinis
Kyle Wilson Harper
Amber L. Iannotti
John Edward Jensen
Michelle Kirkham
Emily Kitchener
Alyssa Kronisch
Jordan Rose Kubik
Lucia Laudato
Ji Won Lee
Ryan Lee
Ryan Mahony
Kelly Patricia McCauley
Arkin Mukherjee
Olivia Anne Palermo
Brittany Perigyi
Anna Vista Petruny
Lexi Pivarnik
Chloe Jacqueline Pizzolato
Stephanie Zakirov Potash
Michelle Sue Rajpolt
Kirill Hunt Riesinger
Justin Sadownick
Ana Carolina Sardinha
Natalia Savkovic
Alexa Sentementes
Devon Slattery
Elizabeth Steeves
Marissa Taylor Swift
Ryan Tedesco
Jessica Jing Thompson
Kevin Tran
Isabella Maria Vaccaro
Ellie Vassilakis
Lindsey Wall
Kyle Jordan Weiss
Peter A. Westphal
Garrett Whaley
Jayden Wieser
Angela Yu