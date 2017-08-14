Monroe Courier

Masuk High School honor roll

By TinaMarie Craven on August 14, 2017 in Schools · 0 Comments

The following students made the Honor and High Honors roll at Masuk High School for the fourth quarter.

Grade 9 Honors

Lydia Jane Aguilar

Christian Alejandro Aja

Hamza Fuad Al-Hameedi

Ross Matthew Beck

Halle Marie-Lise Begin

Molly Kathleen Bonczek

Ethan James Briand

William Geoffrey Briand

Skylar R. Brodtman

Lorin Isabela Campos

David Canas

Kyle Alvares Cirillo

Abigail Marie Clausen

Starr Amber D’Amato

Melissa Saby Davila

Michelle Patricia DeLessio

Youssoupha Ousmane Diagne

Margaret L. Dixon

Morgan Kathryn Drap

Peter Dutkowsky

Autumn Noelle Dwyer

Michael Charles Eisenman

Isabelle Charlotte Farina

Julia Rose Finegan

Jenny Marie Fogle

Olivia Frost

Annirose Lynn Gaber

Julia Anna Gallo

James Joseph Gillen

Zachary Charles Giugno

Shane David Guaglianone

Jeffrey Stutts Guglielmo

Bridgette Gustafson

Emma Rose Gustinis

Philip Hayes

Zoe Elizabeth Helmke

Juliana Pia Henry

Arthur Jeet Heslin

Alexei William Hickey

Ian G. Hidalgo

Aaron James Irish-Donini

Liam Patrick Joseph

Montana Marie Killoran

Tristan M. Killoy

Princess Anaise Langlois

Riley Dale Lavin

Jacob Paul Leisawitz

Alexander Charles Levy

Matthew Bradley Machan

Victor Antonio Madera

Sara Nicole Maini

Miles Travis Malone

Kiersten Viola Maslar

Susan Elizabeth Mathews

Sean Patrick McCauley

Keegan Delaney McDonough

Joshua James McMellon

Olivia Ann Mehrer

Colin George Meropoulos

Emma Alexis Michetti

Chloe Alexa Miller

Alivia Marie Monaco

Kimberly Elise Morgan

Susana R. Naposki-Abdalah

Jeffrey Luke Nugent

Kyle Patrick O’Leary

Whitney Alexandra Ochoa

Briggs William Parsell

Ethan Thomas Pellicone

Mateo Manuel Perpetuo

Michael Primorac

Juliana Doris Provenzano

Jack Psaras

Emma J. Ratner

Kelly A. Ratner

Ann Marie Restieri

Daniel Orlando Rodrigues

Eric Michael Romansky

Evan Matthew Ross

Connor Martin Rownin

Connor Scalia

Evan Jeffrey Smith

Alden Gerald Snajder

Richard H. Sprandel

Katherine Anna Stalling

Kyle Joseph Stofko

Carson Michael Swift

Christopher Joseph Tillotson

Alaina Tortora

Julia Faith Tristine

Joseph Michael Turiano

Christopher R. Tveter

Stephen Phillip VanGemert

Nala Williams Walker

Maximilian Alek Westphal

Ashley Ann Willumsen

Samer Wisaa

Harmony Zhao

Grade 10 Honors

Omar Al-Hamwy

Alexa JoAnn Allan

Megan Alicia Aubrey

Jake W. Bonczek

Lindsey Ann Breyan

Thomas Brisch

Violet Reed Carlson

Maria Alejandra Castro-Rodriguez

Christian Chung

Anna Rose Civitelli

Rachel Lang Colegrove

Alexis Banks Collins

Brianna Lynn Craig

Allen Jean-Pierre Crosnier

Olivia Melanie Cull

Mary Elizabeth Curry

Lucas Mitchell Cuseo

Tiffany May D’Elia

Taylor Madison DaEira

Jarett Denner

Myriam Desruisseaux

Caitlin Alyssa DiMiero

Wyatt Dzilinski

Chloe Grace Edgerton

Dylan Ferris

Hannah Isabel Mankowitz Fink

Lauren Elizabeth Forger

Zachary Thomas Forte

Grace Ellen Gallant

Tyler R. Gaughan

Bazil Eddie Graham Edwin Grabovsky

Bradley Peter Grose

Caitlyn Rose Gruber

Amanda Ruth Hanna

Victor Avante Harris

Zachary Mathew Hernandez

Jaryana Milena Herrera

Paige Whitney Hine

Jake Charles Kalotai

Jacob Karcher

Sam Thomas Kealey

Joseph Michael Keegan

Samuel Kellogg

Jared Arun Kumar

Meghan Kristine Lancaster

Jason E. Lobdell

Lillian Katherine Macfadyen

Conor T. Mahony

Michael J. Marella

Emma Cecile McCarthy

Lily Kana McCarthy

Riley McGuire

Aidan Craig McShane

Dylan James Mercaldi

Matthew Adam Mitola

Rory Grace Monaco

Christina Danielle Moniz

Grace Nielsen

Madison Jaime O’Gull

Alexander George Pall

Dawson Tyler Pallotta

Kaitlyn Reagan

Emily Lane Rentz

Jack Edward Roberge

Amanda R. Rooney

Aaron Roy

Joseph M. Samonek

Madison Grace Samperi

Isabella M. Santos

Gabriela Correa Sardinha

Hunter Sevc

Maxwell Jeffrey Shamas

Miguel Antonio Silva

Samantha Lynn Sisson

Briana Hope Stockbridge

Cailinn Stockman

Casandra Marie Stoica

Erika Taylor Stone

Sean Gabriel Vargas

Krish Mahesh Vijay

Emily Megan Winington

Madeline Jane Winters

Michael Karl Wisentaner

Nicholas Samuel Zarrelli

John Christopher Zazuri

Shuo Zheng

Grade 11 Honors

Ashley Acerbo

Juan Antonio Arjona

Riley Bachard

Andre Badolato

Julianna Bella Barker

Ethan Bassett

Safeta Basuljevic

JoAnn Elizabeth Bell

Nathaniel Bond

Casey William Bowler

Owen Braddick

Meg Ann Cardi

Victoria Lillian Casertano

Soorya Chenthilnathan

Anthony Carl Conte

Ryan Michael Conte

Haleigh Lorraine Coscia

Peter Blair Cosmedy

Kaitlyn Elizabeth Craig

Juliana D’Auria

Abigail D’Eramo

Katherine DeGeorge

Rachel deMayo

Tiffany Natalie DiPalermo

James McGregor Donnelly

Jack William Duignan

Hailey Dushay

Cameron Falcone

Julianne T. Farnham

Owen Fox

Zachary Michael Gingras

Alexandra Alysse Gomez

Michael Hayes

Emily A. Heller

Gabrielle Sara Hirsch

Danielle Julia Hoyt

Jennifer Jacovino

Benjamin Klittnick

Alexia Kocis

Nicholas James Lebinski

Alexander Lee

Justin LeMoine

Harrison Anthony Loescher

Sophia Lonardo

Nicholas Lorusso

Erin T. Macfarlane

Joshua Robert Machan

Mitchell Manjos

Drake Marchese

Liam McCarthy

Zachary McCollum

Brendan Moretti

Zaid Mumtaz

Ryan Alexander Nicholas

Hanna Parham

Emily Lynn Pelella

Jeffrey T. Pickup

Daniel Pietrzak

Heylee Purcell

Secret Chanel Rainey

Ryan Ramos

Rebecca Irene Rancourt

Caeley Lorenz Raymond

Colin Peyton Raymond

Grace Richards-Hannigan

Macklin Rully

Samantha Sebben

Nicolas Sementilli

Ryan Shaw

Julia Sheehan

Ellen Stansfield

Chantelle Pauline Stewart

Thomas John Sudora

Curtis Swain

Amy Elizabeth Teixeira

Jacob Thornley

Sarah Tobin

Nolan Tornay

Kayla Nikole Traggianese

Alexander Veneti Vassilakis

Benjamin Vickowski

Christian Vickowski

Julia Susan Vincent

David Volturno

Gina Volturno

Paige Elizabeth Wagner

Lauren Welch

Alexis Woitowitz

Tyler Michael Zalenski

Nicole E. Zalinger

Michael Zuk

Grade 12 Honors

Matthew Lawrence Andronowitz

Lexi Assenza

Allison Marie Bajorinas

Ashley Baldino

Alyssa Balestrieri

Alec Beavers

Victoria Anna Ben

Emma Lynn Breyan

Olivia Bria

Elizabeth Cataldo

Derek Cedrone

Jillian Terese Cervini

Kyle Daniel Collins

Brian Frederick Correll

Tyler Csvihinka

Danielle Dessau

Taylor Alexis DiMiero

Donna Dragonette

Louis Duh

Tyler Farina

Michael Lawrence Fedorko

Connor William Feeney

Rebecca Feher

Jessica Leigh Ferrigno

Brandon Fischetti

EmmaKate Foley

Vanya James Fraser

Elisabeth Fried

Alyssa Janet Gorman

Sarah Grabowski

Alexander Robert Gutierrez

Benjamin Haeger

Jenna M. Hall

Rachel Hooker

Matthew Hurley

Emily Jennings

Victoria Jones

Alan Kristie

Ryan Kristie

Jessica Lynne Kumar

Zayne Lawrence

Patrick Lazzaro

Alison Claire Leavey

Edward August Lucano

Rosamarie Lyons

Emily Majewski

Matthew Anthony Martino

Olivia Massaro

Isabella Mary-Rose Medaris

Jamie Mennona

Alexandra Tina Meropoulos

Ava Maria Michelangelo

Skylar Moavero

Christopher Moquin

Hayley A. Morgart

Jessica Mount

Maxwell Murray

Ashley Myers

Eric John Naposki-Abdalah

Giavanna Marie Nicefaro

Francis Edward Nicolas

Emily Pall

Emma Jane Palomba

Laurel Kathleen Parkin

Morgan Pavlik

Joseph Philbrick

Nicholas Anthony Piampiano

Michael Pieper

Samantha Politano

Madison Ramos

Madeena Sadat

Grace Salamon

Jillian Leigh Samperi

Isabella Marie Sanchez

Dylan C. Schultz

Sarah Schulz

Casey S. Sederquest

Omar I. Seif

Luke Shaffer

Anthony Silva

Joseph M. Socci

Erik Jason Squibb

Ryan Stone

Joseph Symochko

Benjamin Townson

Nicole Francesca Tuccinardi

Christina Walker

Jedrek Wittenberger

Alexis Carley Zahor

Grade 9 High Honors

Aarti Arasada

Hayley Elizabeth Baron

Laura Kaitlyn Barringer

Michael A. Bunovsky

Gabriella Lia Coglitore

Amanda M. Cohen

Molly P. Dauk

Joseph Anthony DePalma

Aidan Symes Donnelly

Maria Carmina Fiore

Joseph DaSilva Goncalves

Deepti Gosukonda

Theodore W. Gross

Madison Eden Guerrera

Kaitlyn Diana Hirsch

Chloe Victoria Hurme

Thomas Raymond Insalaco

Paige Shay Jelliffe

Andrew Kanjo

Christine Autumn Kerr

Alexander Jacob Klittnick

Madison Marie Kobza

Caroline Patrice Kopfmann

Valerie Slava Maria Kulakov

Emily Marina Lange

Kacey Faith Lawrence

Steven Y. Lee

Joseph David Lemm

Sawyer Patrick Logan

Kevin John Luke

Isabella Luongo

Matthew Mark McGovern

Henry Steven Minnick

Kevin M. Moavero

Zaccheri Adam Morra

Amaya Marie Moxam

Mackenzie Nicole Myers

Makenna Ashley Nicholas

Chelsea Onuska

Rhiannon Ostrosky

Jessica Madeline Pallas

Ariana Lynn Pereira

Katie Ann Pfau

Sarah Elizabeth Pfau

Madison Leigh Procyk

Victoria Rose Scorza

Bianca Silva

Hailey Elizabeth Simons

Emily Lynn Simpkins

Hunter Robert Smith

Hunter August Socci

Noelle E. Swift

Geoffrey Thomas Takacs

Amanda Theresa Tatnall

Ryan Patrick Unger

Chiara Domenica Vaccaro

Karma Shiv Vijay

Kess Adair Wieser

Victoria Wilenska

Joshua Wilson Wittenberger

Rebecca Paige Young

Julia Brooke Zarkar

Emily Zheng

Grade 10 High Honors

Julia Rose Andronowitz

Patricia Rose Andrzejewski

Michelle Princy Antony

Jessica Eileen Bajorinas

Shannon Claire Baldino

Gretchen Mary Bunovsky

Mackenzie Jane Callanan

Molly Carriero

Megan Catherine Cavanaugh

Shannon Elizabeth Cavanaugh

Justin Cavone

Gillian Loren Ciaccio

Lily Elizabeth Coilparampil

Alison Marianna Cross

Michaela Leigh Csvihinka

Amanda Nascimento Dial

Curtis Michael Fedorko

Denis John Foley

Manaia Grace Friend

Samuel David Gertner

Trent Michael Grabowski

Jacob Warren Gratrix

Jessica Anne Johnson

Christina Jones

Anthony Frank Katz

Emily Grace Kauke

Emily Kusinski

Stephen James Lenard

Julianna Marie Lindquist

McKayla E. Marrin

Nolan Parmar McCarter

Tristan August McDonough

Kaleigh Lynn McGunnigle

Joshua Michael Memmesheimer

Mackenzie Ray Metro

Alexander Lawrence Moreno

Sean Michael Murray

Megan M. O’Meara

Maggie Ellen O’Reilly

Christopher James Parkin

Alyse Peduto

Madison Elizabeth Pizzolato

Andrew R. Ruggiero

Katherine Samonek

Melissa Ann Santos

Praneet Saxena

Caroline Anne Scholz

Liora Marie Sims

Jessica Anna Sokal

Aaron Leonard Squibb

Sowmya Srinivasan

Peyton Sava Sullivan

Rohit Sureshanand

Sneha Sureshanand

Britney Taylor Swanson

Tyler David Vaglivelo

Taggart Payton Weiss

Ryan Richard Winkler

Victoria Yencik

Grade 11 High Honors

Alia Aguilar

Tatiana Garine Artinian

Amaan Ashab

Gabriela Batsu

Gabrielle Shvonne Beckett

Jessica Berry

Sloane Burling

Sophie Chung

Richard Condon

Kelsey June Coville

Stefane Caroline daSilva Gomes

James B. DiPreta

Rosemary DiTaranto

Cole Dowling

Gina Maria Dragonette

Cassandra Gerace

Alexa Marie Getner

Kevin Wilson Harper

Matthew Hersch

Nisha Honnaya

Mitchell Robert Hornak

Kyle Immel

Kaitlyn Infante

Vanessa Lee Infante

Nicholas Anthony Isabella

Kathryn Ann Jelliffe

Kaitlin Rain Kerr

Kyle Konkol

Emily Lane

Danielle Lazzaro

Katherine Hannah Lee

Sabrina Lemm

Alexandra Lichvar

Wen Jay Lim

Kaitlyn Lorenz Logan

Alexander M. Massaro

Emily McMahon

Gregory Michael Miller

Ashley Keara Mowka

Brianna Mulloy

Samuel Nalaboff

Kevin Papscoe

Matthew Pearson

Mackenzie Leigh Pontonio

Ava R. Proscino

Shawn Rayno

James Redmond

Gabriel Francisco Rodrigues

William Santee

Jonah Benjamin Santiana

Chloe Shawah

Ember L. Strickland

Cassidy Swanson

Anika Shubalakshmi Veeraraghav

Diana Gabrielle Wallet

Lauren Mary Young

Kaley Danielle Youngcourt

Grade 12 High Honors

Alexa Genevieve Adams

Christina Andreo

Corinne Batsu

Brianna Bender

Nicole Bisesi

Maya Brodtman

Wade Randall Burton

Alek Matthieu Cabral

Nathaniel Candela

Jane Capozziello

Emerson Carlson

Christopher Cavanaugh

Lucas George Ciaccio

Andrew Francis Ciancetta

Michelle Ann Cobuzzi

Andrew Cohen

Johnathan H. Culp

Megan Cunninghame

Julia Elise D’Agostino

Spencer Dai

Milly Delaney

Cassandra DeLeo

Seth T. Dyess

Paige Ficko

Samantha Goldfarb

Kayla Grech

Sarah Gruber

Grace Elizabeth Gustinis

Kyle Wilson Harper

Amber L. Iannotti

John Edward Jensen

Michelle Kirkham

Emily Kitchener

Alyssa Kronisch

Jordan Rose Kubik

Lucia Laudato

Ji Won Lee

Ryan Lee

Ryan Mahony

Kelly Patricia McCauley

Arkin Mukherjee

Olivia Anne Palermo

Brittany Perigyi

Anna Vista Petruny

Lexi Pivarnik

Chloe Jacqueline Pizzolato

Stephanie Zakirov Potash

Michelle Sue Rajpolt

Kirill Hunt Riesinger

Justin Sadownick

Ana Carolina Sardinha

Natalia Savkovic

Alexa Sentementes

Devon Slattery

Elizabeth Steeves

Marissa Taylor Swift

Ryan Tedesco

Jessica Jing Thompson

Kevin Tran

Isabella Maria Vaccaro

Ellie Vassilakis

Lindsey Wall

Kyle Jordan Weiss

Peter A. Westphal

Garrett Whaley

Jayden Wieser

Angela Yu

Related posts:

  1. Masuk recognizes National Merit students
  2. March 29 school notes
  3. Post Prom pleads for volunteers
  4. Jockey Hollow fourth quarter honors

Tags: , , , ,

Previous Post Editorial: Where is the budget Next Post The Conscious Cook: One hot tomato!
About author
TinaMarie Craven

TinaMarie Craven


TinaMarie Craven is the editor of the Monroe Courier. Prior to working for the Courier she was the editor of the Lewisboro Ledger. She graduated from Ithaca College with a BA in Journalism and Politics in 2015.

By participating in the comments section of this site you are agreeing to our Privacy Policy and User Agreement

Monroe Courier

© HAN Network. All rights reserved. Monroe Courier, 1000 Bridgeport Avenue, Shelton, CT 06484

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress