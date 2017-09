The GameTimeCT/New Haven Register Top 10 Football Poll

1. DARIEN (23) 2-0 766 1 LL

2. SOUTHINGTON 2-0 658 2 LL

3. ST. JOSEPH (2) 2-0 648 3 S

4. CHESHIRE 2-0 616 4 LL

5. ANSONIA (1) 2-0 543 5 S

6. WINDSOR 2-0 485 6 L

7. NEW CANAAN 1-1 466 7 L

8. MASUK 2-0 403 9 L

9. WEST HAVEN 2-0 398 8 LL

10. MIDDLETOWN 2-0 344 10 L

Dropped out: None.

First-place votes in parentheses and points tabulated on a 30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-11-10-9-8-7 basis.

Others receiving votes: Greenwich (2-0), 311; Ridgefield (1-1), 196; Norwich Free Academy (1-1), 167; Shelton (1-1), 110; Staples (2-0), 107; Killingly (2-0), 93; Rocky Hill (2-0) and South Windsor (2-0), 57; Naugatuck (2-0), 44; Fairfield Prep (2-0), 43; Platt (2-0), 26; Berlin (2-0) and Fitch (2-0), 14; Cromwell/Portland (2-0), 9; Xavier (1-1) and Montville (2-0), 8; Hand (1-1) and Westhill (2-0), 7